Puchar Świata w Willingen to ostatni sprawdzian dla skoczków przed wylotem do Pekinu. W Niemczech nie zabraknie światowej czołówki z Karlem Geigerem i Ryoyu Kobayashim na czele. Dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest fakt, że na Muehlenkopfschanze (HS147) zaprezentują się "Biało-Czerwoni", którzy wystąpią na igrzyskach.



Skoki: Willingen. Polacy wracają do Pucharu Świata w najmocniejszym składzie

Reprezentacja Polski mężczyzn wraca do Pucharu Świata w najmocniejszym składzie. W Willingen wystąpią powracający po kontuzji Kamil Stoch, Dawid Kubacki, który kilka dni temu zakończył kwarantannę oraz Paweł Wąsek i Stefan Hula. W ostatnich dniach po zakażeniu koronawirusem na izolacji przebywał Piotr Żyła, który ostatecznie weźmie udział w konkursach PŚ w Willingen. Popularny "Wiewiór" uzyskał dwa negatywne wyniki testu na COVID-19 i dzięki temu mógł pojechać do Niemiec. W składzie pań na Puchar Świata w Willingen znalazły się Nicole Konderla i Kinga Rajda, które również pojadą do Pekinu.

Reklama

Zobacz też: Małysz dla Interii: Nie składamy broni. Nie czas na rozliczenia



W ubiegłym sezonie w konkursie mężczyzn dwukrotnie wygrywał w Willingen Halvor Egner Granerud. Na podium stali także Polacy - Kamil Stoch i Piotr Żyła. Skoczek z Zębu był trzeci w inauguracyjnym konkursie, natomiast wówczas w niedzielnym konkursie "Wiewiór" był drugi. Kamil Stoch siedmiokrotnie stał na podium zmagań Pucharu Świata w Willingen, a żaden inny skoczek pod tym względem nie może pochwalić się lepszym osiągnięciem.



Skoki: Willingen. Kiedy i o której godzinie konkursy?

W Willingen odbędą się zarówno skoki narciarskie mężczyzn, jak i kobiet w ramach Pucharu Świata. Na obiekcie Muehlenkopfschanze rozegrane zostaną po dwa konkursy panów i pań, a dodatkowo w piątek odbędą się zawody drużyn mieszanych. Nie będzie tradycyjnych kwalifikacji przed konkursami mężczyzn, a zostały one zastąpione prologiem. Jest to spowodowane tym, że na liście startowej znalazło się tylko 47 skoczków z czternastu krajów. W Willingen W PŚ zaprezentuje się 28 zawodniczek.

Konkurs drużyn mieszanych w Willingen odbędzie się w piątek 28.01 o godzinie 16.00. Zawody indywidualne kobiet w sobotę 29.01 o godzinie 13.00 oraz w niedzielę 30.01 o 10.00. Konkursy indywidualne mężczyzn w ramach pucharu Świata w Willingen przeprowadzone zostaną w sobotę 29.01 (g. 16.00) oraz w niedzielę 30.01 (g. 15.15).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w Willingen. Czas na ostatni sprawdzian skoczków przed igrzyskami olimpijskimi. WIDEO INTERIA.TV

Skoki: Willingen. Terminarz weekendu i program transmisji. Gdzie oglądać w tv i online live stream?

Piątek, 28.01.2022

10.00 - Oficjalny trening kobiet

12.00 - Prolog kobiet

13.30 - Oficjalny trening mężczyzn

16.00 - Konkurs drużyn mieszanych - transmisja w tv na Eurosport 1 i TVN oraz online live stream na Polsat Box Go i player.pl

18.30 - Prolog mężczyzn - transmisja w tv na Eurosport 1 oraz online live stream na Polsat Box Go i player.pl



Sobota, 29.01.2022

12.00 - Seria próbna kobiet

13.00 - Konkurs indywidualny kobiet - transmisja online live stream na player.pl

15.00 - Seria próbna mężczyzn

16.00 - Konkurs indywidualny mężczyzn - transmisja w tv na Eurosport 1 i TVN oraz online live stream na Polsat Box Go i player.pl

Niedziela, 30.01.2022

9.00 - Prolog kobiet

10.00 - Konkurs indywidualny kobiet - transmisja w tv na Eurosport 2 oraz online live stream na Polsat Box Go i player.pl

13.30 - Prolog mężczyzn - transmisja online live stream na player.pl

15.15 - Konkurs indywidualny mężczyzn - transmisja w tv na Eurosport 1 i TVN oraz online live stream na Polsat Box Go i player.pl

Czytaj również: