Trener Niemców Werner Schuster nie był w nastroju do rozmów z polskimi dziennikarzami, mimo wygranej jego drużyny na Wielkiej Krokwi. Szkoleniowca zmartwił poważny wypadek Davida Siegiela - wielkiej nadziei niemieckich skoków.

Zdjęcie David Siegel opuszcza skocznię w Zakopanem na noszach / Grzegorz Momot /PAP

Mimo wypadku swego skoczka Niemcy wygrali konkurs drużynowy, wyprzedzając Austrię i Polskę. "Horror przyćmiewa zwycięstwo niemieckiej drużyny" - napisał sport.de.



Austriacki trener Niemców skrytykował jury, obciążając je odpowiedzialnością za poważny upadek Siegela.



Zawodnik upadł po skoku na 142,5 m w trzeciej kolejce drugiej serii. Długo nie podnosił się z podłoża. W końcu opuścił skocznię na noszach i został odwieziony do szpitala poobijany i z kontuzją kolana.

W drugiej serii rekord skoczni pobił Niemiec Markus Eisenbichler (143 m). Na zakończenie konkursu nowym rekordzistą został jednak Dawid Kubacki, który wylądował na 143,5 m.

Bliski rekordu był też Siegel, ale skończyło się wypadkiem. - Podejście do lądowania nie było dobre - mówił Schuster w ARD. - Ale jury popełniło błędy. Podjęto zbyt duże ryzyko, nie skracając rozbiegu po skoku Eisenbichlera - grzmiał szkoleniowiec Niemców.

22-letni Siegel coraz lepiej radził sobie w Pucharze Świata i był wielką nadzieją naszych zachodnich sąsiadów przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w austriackim Seefeld.

Schuster uznaje Siegela za jeden z największych talentów niemieckich skoków w ostatnich latach. Kto wie, czy to nie koniec jego przygody ze skokami na dłuższy czas.

- Nie chcę przewidywać, ale myślę, że straciliśmy zawodnika do końca sezonu. Nie sądzę, by szybko wrócił do zdrowia. Coś pękło w jego prawym kolanie - mówił szkoleniowiec.

Z Zakopanego Michał Białoński, Waldemar Stelmach

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 1092 pkt 2. Kamil Stoch

Polska 624 3. Piotr Żyła

Polska 591 4. Dawid Kubacki Polska 532 5. Stefan Kraft Austria 481 6. Stephan Leyhe Niemcy 469 7. Karl Geiger Niemcy 418 8. Johann Andre Forfang Norwegia 406 9. Robert Johansson Norwegia 373 10. Markus Eisenbichler Niemcy 369 ... 30. Jakub Wolny Polska 88 38. Stefan Hula Polska 29 49. Maciej Kot Polska 13