Nie milkną echa po koszmarnym upadku Niemca Davida Siegiela w drugiej serii drużynowego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Porozmawialiśmy o tym z prezesem PZN-u Apoloniuszem Tajnerem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tajner o wypadku Siegela w Zakopanem i pretensjach Niemców. Wideo INTERIA.TV Skoki Narciarskie PŚ w Zakopanem. Jest komunikat w sprawie stanu zdrowia Davida Siegela

Dlaczego jury nie reagowało obniżeniem belki startowej, gdy Markus Eisenbichler jako pierwszy pobił rekord skoczni?

Reklama

- O wysokości rozbiegu decyduje delegat techniczny, a nie dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer, on nie wywiera nacisków w tej sprawie - powiedział nam Tajner.

- Jako były trener protestom Niemców, że rozbieg był ustawiony zbyt wysoko, się nie dziwię - dodał. Po konkursie trener Werner Schuster skrytykował jury, w podobnym tonie wypowiadał się szkoleniowiec Polaków Stefan Horngacher.

- Jako trener rozumiem szkoleniowców i podobnie bym reagował, chociaż tutaj byłem w roli obserwatora - mówił nam Tajner. - Prędkości najazdowe były zbyt duże w stosunku do warunków na skoczni. Przy 93 km/h na progu, gdy wiatr zanikał, to już nasi juniorzy przekraczają 130 m, a tu mamy najlepszych zawodników świata. Dochodziło do zbyt długich skoków. Upadek Siegela był spowodowany dalekim skokiem, a do tego jeszcze spadł z wysoka - komentował prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

W konkursach Pucharu Świata szkoleniowcy mogą zgłosić jury prośbę o obniżenie belki swojemu zawodnikowi. W sobotę trener Niemców nie zgłosił takiego wniosku.

- Trener może zdecydować o obniżeniu belki, ale Siegel to nie jest ten zawodnik, dla którego obniżałby belkę. Trenerzy raczej koncentrują się na najlepszych zawodnikach w swoich zespołach. Choć z drugiej strony Siegel jest już na tyle dobry, że w momencie pojawienia się korzystnych warunków trener dał mu szansę, bo to było dobre dla zespołu skoczyć dalej. Trener nie może mieć do siebie pretensji, że nie obniżył belki - mówił były trener Adama Małysza.

Niemieckiego skoczka prawdopodobnie czeka dłuższa walka o powrót do zdrowia.

- Davidowi Siegelowi zrobili w zakopiańskim szpitalu badania rentgenowskie. Nic nie wykazały. Wyszedł z placówki o kulach, co mogłoby sugerować, że kontuzja nie jest poważna. Dziś zostanie przetransportowany do Lipska, tam wykonają mu badania rezonansem magnetycznym. Wiele wskazuje na to, że więzadło krzyżowe może być uszkodzone. Poboczne nie ucierpiało, bo jego uszkodzenia byłoby widać - uważa szef polskiego narciarstwa.

Prezes nie ma dobrych rokowań dla skoczka.

- Siegel ma z głowy mistrzostwa świata. Niemcy mają szeroką kadrę. Zastąpić go mogą choćby nieobecny w Zakopanem Wellinger czy Freitag - podkreśla.

Delegatem technicznym PŚ w Zakopanem jest Norweg Geir Steinar Loeng.

Z Zakopanego Michał Białoński, Waldemar Stelmach