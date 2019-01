Już dziś od 16.15 na Wielkiej Krokwi polscy skoczkowie powalczą o zwycięstwo w konkursie drużynowym Pucharu Świata. Po kwalifikacjach Adam Małysz mówił między innymi o wyborze składu na te zawody.

Trener Stefan Horngacher postawił na sprawdzony skład, choć już w minionym roku ulegał on drobnym modyfikacjom. O wygraną pod Tatrami walczyć będą: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot.

Trzej pierwsi mogli być pewni miejsca w drużynie, choć Żyła skakał w piątek znacznie poniżej swoich możliwości. Czwarte miejsce w zespole przypadło Kotowi, choć dopiero bardzo powoli odzyskuje on lepszą formę.

Najlepszym z Polaków w piątkowych kwalifikacjach niespodziewanie był Aleksander Zniszczoł, który zajął szóste miejsce. Do "drużynówki" jednak się nie załapał. Nie znalazł się w niej także Jakub Wolny, który w listopadzie w Wiśle poznał smak drużynowego zwycięstwa.

- Czwarty do drużyny? Olek skoczył najlepiej z naszych w kwalifikacjach, ale trenerzy biorą pod uwagę stabilność zawodników, tych, którzy w Pucharze Świata skaczą już od jakiegoś czasu - podkreślił po piątkowych skokach Małysz. - Decyzja nie jest łatwa - dodał i chwalił Zniszczoła.

- Olek skoczył dobry skok w kwalifikacjach, ale nie tylko. On od początku sezonu pokazuje się w Pucharze Kontynentalnym z jak najlepszej strony. Gdy przyjechał na Turniej Czterech Skoczni, trochę go to przygniotło, ale nie stracił nic na formie i cały czas jest brany pod uwagę - zaznaczył Małysz.

Do niedzielnego konkursu indywidualnego zakwalifikował się komplet 11 Polaków.

- Może ci najlepsi, którzy jechali z tyłu, nie skoczyli dobrych skoków, ale to też było trochę wywołane warunkami - ocenił Małysz.

Dziesiąty w kwalifikacjach był Kubacki, choć w seriach treningowych nie dał szans rywalom. Dopiero 21. miejsce zajął Stoch, 40. był Żyła, a 41. Kot.

- Jedenastu zawodników w konkursie i to jest chyba bardzo dobrze. Będą walczyć - mówił Małysz.

- W sobotę jest nowy dzień, ma być zimniej, ma nie wiać. Pojutrze jeszcze zimniej, tak że do boju! - dodał.

Z Zakopanego Michał Białoński, Waldemar Stelmach

Zdjęcie Adam Małysz (z lewej) i Kamil Stoch / fot. Paweł Relikowski/Polska Press / East News

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 1092 pkt 2. Kamil Stoch

Polska 624 3. Piotr Żyła

Polska 591 4. Dawid Kubacki Polska 532 5. Stefan Kraft Austria 481 6. Stephan Leyhe Niemcy 469 7. Karl Geiger Niemcy 418 8. Johann Andre Forfang Norwegia 406 9. Robert Johansson Norwegia 373 10. Markus Eisenbichler Niemcy 369 ... 30. Jakub Wolny Polska 88 38. Stefan Hula Polska 29 49. Maciej Kot Polska 13