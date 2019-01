W sobotę na Wielkiej Krokwi kibiców czeka wyjątkowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkurs rozgrywany w trakcie żałoby narodowej po morderstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Konkurs, który ma być okazją dla naszych skoczków, by ponownie pokazać siłę biało-czerwonej drużyny.

W sezonie 2018/2019 Pucharu Świata odbył się jak dotąd jeden konkurs drużynowy, w Wiśle wygrali go Biało-Czerwoni. W Zakopanem triumfowali przed rokiem, a na podium nie schodzą na Wielkiej Krokwi od czterech lat. Tym razem będą skakać w wyjątkowych warunkach, w ciszy i bez muzyki, co jest efektem trwającej żałoby narodowej po morderstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zamiast radosnego święta na skoczni w sobotę będzie poważnie i melancholijnie, a na pewno inaczej. Mówili o tym sami skoczkowie, którzy ze zrozumieniem podeszli do decyzji organizatorów.



W serii próbnej błysnął Dawid Kubacki, który skoczył 137 metrów i był najlepszy w stawce wespół z Niemcem Markusem Eisenbichlerem (139,5 metra). Polacy drużynowo zajęli miejsce trzecie, najlepsi okazali się Austriacy, przed Norwegami.



Jako pierwszy polskim fanom na Wielkiej Krokwi zaprezentuje się w zawodach Piotr Żyła, później zobaczymy na rozbiegu Macieja Kota - który wraca do formy po słabym początku sezonu - wreszcie Kamila Stocha, a stawkę zamknie Dawid Kubacki, który w ostatnich zawodach prezentuje się najlepiej w ekipie Stefana Horngachera.