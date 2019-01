Dawid Kubacki podczas piątkowych sesji treningowych skakał najlepiej w całej stawce, ale w kwalifikacjach był 10., o cztery pozycje za Aleksandrem Zniszczołem. - Takie miałem warunki, na nie nie mam wpływu. Trzeba było mocniej dmuchać pod narty - takim żartem "zastrzelił" dziennikarzy.

Zadowolony jesteś po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu?

Dawid Kubacki: Skakało się dobrze. Na warunki nie ma co narzekać. Na nie nie mamy wpływu, za to na swoją pracę tak.

Czy fakt, ze Aleksander Zniszczoł wypadł najlepiej w kwalifikacjach jest dla ciebie zaskoczeniem?

- Nie, dlaczego ma być zaskoczeniem? My skakaliśmy pod koniec stawki, a wówczas były inne warunki. Jaki mamy na to wpływ? Trzeba było mocniej dmuchać pod narty!

Mój skok w kwalifikacjach był całkiem dobry. Za progiem czułem, że nartki nie współpracowały, były jakby wiszące, co by mogło sugerować, że wiało z tyłu. Po rozmowie z trenerem będę wiedział więcej. Ogólnie moje wszystkie piątkowe skoki były na dobrym poziomie.

Czyli trzymasz wysoką formę?

- Nie. Pracuję nad tym, aby była coraz lepsza (śmiech).

Warunki były ciężkie. Nie dość, że wiało z różnych stron i z różną siłą, to jeszcze intensywnie padał śnieg.

- W seriach treningowych na zeskoku było miękko, faktycznie, śnieg padał cały czas. Doskonale o tym wiedzieliśmy. Uczulali nas na to zarówno trenerzy, jak i starter, który dawał znać, że na dole czeka nas miękkie lądowanie.

Po pierwszym w karierze wygranym konkursie PŚ w Predazzo miałeś wielki tydzień?

- To zwycięstwo nic nie zmieniło w moim życiu. A jeśli już, to na pewno nie było zmian diametralnych. Radość była na miejscu, we Włoszech, a później już tylko praca. Ciężka praca. I na niej się koncentruję, bo tylko ona może mi zagwarantować dalsze postępy.

Kwalifikacje odbyły się w stonowanej oprawie, z uwagi na żałobę narodową. Widać różnicę?

- Widać. Nie było aż takiej wrzawy, ale taką mamy sytuację. Trzeba żałobę uszanować. W niedzielę odbijemy sobie, będzie inna atmosfera.

Czy w niedzielę również powalczysz o zwycięstwo, by powtórzyć sukces z Predazzo?

- Powtarzam - dla mnie najważniejsza jest praca. Tylko ona zagwarantuje mi postęp. Ona jest moim numerem "jeden".

