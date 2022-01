Stoch długo był w tym sezonie zdecydowanie najlepszym z naszych skoczków i pozostaje jedynym, który zdołał stanąć na podium. Podczas Turnieju Czterech Skoczni jego forma jednak w sposób drastyczny się załamała. W Oberstdorfie i Ga-Pa nie awansował do serii finałowej, a (ostatecznie anulowane) kwalifikacje do zmagań w Innsbrucku zakończył dopiero w szóstej dziesiątce.

Kamil Stoch nie wystartuje w PŚ w Zakopanem?

Sztab podjął decyzję o wycofaniu go z dalszej rywalizacji i odesłaniu do kraju, gdzie miał złapać oddech i w spokoju odbudowywać formę. Póki co nie wiadomo jednak, jak długo potrwa przerwa naszego asa. W środę, na antenie "Eurosportu" Adam Małysz nie wykluczył, że Stoch może zagrać "va banque" i wrócić dopiero na igrzyska w Pekinie.



Trener Michal Doleżal w rozmowie z tą samą stacją nie był aż tak radykalny w swojej ocenie, choć nie wykluczył, że skoczek z Zębu nie pojawi się podczas konkursów PŚ w Zakopanem, które odbędą się za nieco ponad tydzień - 15 i 16 stycznia.



- Jesteśmy codziennie w kontakcie, mamy zaplanowane treningi, ale nie będziemy go pospieszać - powiedział.



Najwyżej sklasyfikowanym w Turnieju Czterech Skoczni Polakiem był Piotr Żyła, który zajął 15. miejsce.



