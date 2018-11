Polscy skoczkowie wygrali konkurs drużynowy Pucharu Świata w Wiśle, ale dzień później żaden z nich nie stanął na podium. Kamilowi Stochowi zabrakło do trzeciego miejsca 0,3 pkt. - Nie stanęliśmy na podium, ale jesteśmy zadowoleni - powiedział trener Polaków Stefan Horngacher.

- Jestem zadowolony z występu Kamila, a także Piotra Żyła (szóste miejsce) i Dawida Kubackiego (8.). Mocno cieszę się z występu Kuby Wolnego (23.), który skakał bardzo dobrze, choć dwa razy dzisiaj miał złe warunki - podkreślił szkoleniowiec.

- Maćkowi Kotowi (29.) także udało się wejść do finału. Jedynie Stefan Hula (38.) był dzisiaj trochę poniżej swojej formy, ale będziemy nad tym pracować - mówił Horngacher.

Austriacki szkoleniowiec uważa początek sezonu za udany w wykonaniu "Biało-Czerwonych", a ich forma powinna rosnąć z tygodnia na tydzień.

- Już za tydzień w Kuusamo czekają nas kolejne zawody Pucharu Świata i mam nadzieję, że wypadniemy jeszcze lepiej - stwierdził trener.

Po pierwszej serii niedzielnego konkursu Stoch był drugi i przegrywał nieznacznie tylko z późniejszym zwycięzcą, Jewgienijem Klimowem. Ostatecznie Polak spadł jednak na czwartą lokatę.

- Skoki Kamila nie były perfekcyjne, ale były OK. Jestem z niego zadowolony. Prezentuje się lepiej, niż na starcie poprzedniego sezonu. A początek zawsze jest dla niego trudny - zaznaczył szkoleniowiec Polaków.

Stoch na piątkowych treningach i kwalifikacjach nie spisywał się najlepiej i, jak twierdził, nie miał pewności, czy Horngacher wystawi go do drużyny. Tymczasem w drużynówce Polska zajęła pierwsze miejsce, a Stoch był najlepszym zawodnikiem konkursu.

- Kamil poza drużyną? Ufam mu, wiem, że na treningach był w dobrej dyspozycji. Dlaczego miałbym zmieniać Stocha? Pracujemy razem, wiemy, co jest złe i staramy się to poprawić - mówił Horngacher.

- Kamil nie jest bez formy i nie było powodu, by nie wystawiać go do drużyny - podkreślił szkoleniowiec.

Z Wisły Waldemar Stelmach

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Jewgienij Klimow

Rosja

100 pkt 2. Stephan Leyhe Niemcy 80 3. Ryoyu Kobayashi Japonia 60 4. Kamil Stoch Polska 50 5. Timi Zajc Słowenia 45 6. Piotr Żyła Polska 40 7. Antti Aalto Finlandia 36 8. Dawid Kubacki Polska 32 9. Karl Geiger Niemcy 29 10. Johan Andre Forfang Norwegia 26 ... 23. Jakub Wolny Polska 8 29. Maciej Kot Polska 2