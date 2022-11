PŚ w Wiśle. Seria próbna dla Lindvika, duże zaskoczenie wśród Polaków

5 listopada przynosi wielką inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich - tuż przed właściwym konkursem odbyła się oczywiście tradycyjnie seria próbna. Niestety w sobotę na skoczni w Wiśle-Malince warunki okazały się takie same, jak dobę wcześniej, a więc zawodników przywitały opady i dosyć mocny wiatr.

W serii próbnej obejrzeliśmy dziewięciu "Biało-Czerwonych" - z trzynastu, którzy podeszli wcześniej do kwalifikacji. Wzrok polskich kibiców był zwrócony szczególnie na Dawida Kubackiego, który w ostatnim czasie prezentuje wybitną formę - warto pamiętać, że to właśnie on triumfował w Letnim Grand Prix.