- Nie jest tak jakbym chciał, ale nie miałem konkretnych oczekiwań w stosunku do pierwszych konkursów - mówił Maciej Kot po nie najlepszym w jego wykonaniu weekendzie skoków w Wiśle na inaugurację Pucharu Świata.

- Widziałem, na jakim etapie jestem. Wiedziałem, że te pierwsze konkursy są nieprzewidywalne, więc nie przyjechałem tu walczyć o zwycięstwo, tylko oddać pierwsze skoki na śniegu, powalczyć o to, co się da - mówił Kot po niedzielnym konkursie indywidualnym.

W piątek nasz skoczek fatalnie prezentował się na treningach, ale wywalczył kwalifikację. W sobotę nie załapał się do ekipy na konkurs drużynowy, a w niedzielę zajął 29. miejsce w zawodach indywidualnych.

- Myślę, że szczególnie piątek nie był taki, jakiego oczekiwałem - podkreślił. - W sobotę, w niedzielę każdy z nas oddawał czwarty-piąty skok na śniegu. Podejrzewam, że połowa ekip nie miała możliwości trenowania na śniegu - mówił.

- Trzeba było podejść do tego na spokojnie, żeby bezpiecznie oddać te pierwsze skoki, nie ryzykować. Dużo się nie zyska, wygrywając w piątek, a można dużo stracić, łapiąc kontuzję. Każdy z nas starał się znaleźć dobre czucie na śniegu i po analizie tych skoków można było w sobotę czy niedzielę skoczyć już normalnie - powiedział Kot.

- To nie było tak, że w piątek coś się załamało i wszyscy się drapali po głowach, co jest grane. To nie jest też moment sezonu, w którym musimy być w formie - zaznaczył.

Ile czasu nasz skoczek potrzebuje na złapanie formy? - W zeszłym sezonie dawałem sobie ramy czasowe i dałem sobie konkretną ilość czasu. Myślę, że to był błąd, bo kiedy doszedłem do tego momentu, a formy odpowiedniej jeszcze nie było, zaczął się problem - powiedział.

Z Wisły Waldemar Stelmach

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Jewgienij Klimow

Rosja

100 pkt 2. Stephan Leyhe Niemcy 80 3. Ryoyu Kobayashi Japonia 60 4. Kamil Stoch Polska 50 5. Timi Zajc Słowenia 45 6. Piotr Żyła Polska 40 7. Antti Aalto Finlandia 36 8. Dawid Kubacki Polska 32 9. Karl Geiger Niemcy 29 10. Johan Andre Forfang Norwegia 26 ... 23. Jakub Wolny Polska 8 29. Maciej Kot Polska 2