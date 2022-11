PŚ w Wiśle. Kubacki zapowiada: To może być sezon mojego życia

- Jest nad tym jeszcze trochę popracować, ale fajny poziom jak na początek zimy - zachowywał chłodną głowę w rozmowie z reporterem TVP Sport. - Dobrze mi się dzisiaj skakało. Treningi chyba najlepsze jak do tej pory. Zobaczymy, co trener powie.

- Nie do końca jestem zadowolony z lądowania w kwalifikacjach - zaznaczył. - Ale wystarczyło, żeby wygrać. Takie detale będziemy dopracowywać. Sezon dopiero się zaczyna, jest na to trochę czasu.

- Wierzę głęboko w to, że to może być najlepszy sezon mojego życia - oznajmił bez wahania. - Po to tak naprawdę pracuję. Solidnymi przygotowaniami od lata i takimi występami jak dzisiaj buduję pewność siebie. Ale to jest sport. Tu wiele rzeczy się może zdarzyć. Trzeba zrobić wszystko jak należy tam na górze skoczni, a jak się uda, to jest szansa, że człowiek tu na dole będzie rozmawiał z uśmiechem.