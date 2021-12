Już pierwsza seria konkursowa zweryfikowała Polaków. Do finału awansowało zaledwie trzech z 11, którzy startowali w konkursie. Przepadł Dawid Kubacki, którego forma jest w fatalnym stanie. Niewiele lepiej wypadli Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł, którzy długo drżeli o kwalifikację. Kamil Stoch spisał się zdecydowanie najlepiej ze skoczków Michala Doleżala, ale po jego reakcji na zeskoku widać było głęboki zawód. Trzykrotny mistrz olimpijski uzyskał 117 m i już wtedy czuł, że to za mało, by zachować szansę walki o wysokie lokaty w konkursie.

Skoki narciarskie. Wisła. Stoch najlepszy z Polaków. Ale co z tego

Wisła miała być weryfikacją. Po bardzo słabym starcie sezonu w Niżnym Tagile i Ruce, skoczkowie Doleżala chcieli się odbić na skoczni, którą doskonale znają. Nie udało się w konkursie drużynowym - po raz pierwszy na skoczni Adama Małysza Polska spadła poza podium. Stoch był tym bardzo zawiedziony, mówił, że tego nie akceptuje, choć musi przyjąć do wiadomości. - Parszywa ta nasza robota. Boli panie władzo - żartował gorzko. I powtarzał, że kolejna szansa na krok do przodu już w niedzielę.

Ale w niedzielę lepiej nie było. Najlepszy z Polaków był dziewiąty po pierwszej serii. Strata do lidera Jana Hoerla z Austrii wynosiła 9,2 pkt. To nie była przepaść, ale bardzo trudno to było odrobić. Zwłaszcza w sytuacji, gdy Kamil skacze tak przeciętnie jak w tym sezonie.

Żyła wylądował po pierwszym skoku na 25. pozycji ze stratą 17,1 pkt. Zniszczoł na 27. ze stratą 17,5 pkt. Kubacki zajął 32. miejsce. Wąsek, Pilch, Hula, Wolny, Habdas, Stękała byli w piątej dziesiątce. Ostatniego Stękałę i trzeciego od końca Murańkę przedzielił obrońca Kryształowej Kuli Halvor Egner Granerud, który zaliczył bardzo nieudany skok w pierwszej serii. Domena Prevca zdyskwalifikowano za nieprawidłowy kombinezon.



Jako pierwszy z Polaków w finale skakał Aleksander Zniszczoł, który uzyskał 115,5 metra. Skaczący tuż po nim Piotr Żyła lądował pół metra dalej, ale odległości te nie pozwoliły naszym rodakom na znaczną poprawę zajmowanych po pierwszej serii pozycji. Trzeci i ostatni z podopiecznych Doleżala w finale - Kamil Stoch - także wypadł bez błysku. LUzyskał 116,5 metra i osunął się w klasyfikacji - ostatecznie był jedenasty.

W finałowej serii prowadzenie utrzymał Hoerl, który wygrał pierwszy konkurs PŚ w karierze. Drugie miejsce zajął Marius Lindvik z Norwegii, a trzeci był rodak zwycięzcy, Stefan Kraft.





Zdjęcie Skoki narciarskie. Wisła. Piotr Żyła podczas konkursu indywidualnego Pucharu Świata / Grzegorz Momot / PAP

