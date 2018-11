Jakub Wolny coraz lepiej spisuje się w zawodach Pucharu Świata, a trener Stefan Horngacher coraz mocniej na niego stawia. Za 23-latkiem najlepszy weekend PŚ w karierze.

Nie mylili się ci, którzy mówili, że to Wolny może być największym wygranym zawodów w Wiśle. Podwójny mistrz świata juniorów z 2014 roku już od piątku dobrze skakał na obiekcie im. Adama Małysza. W sobotę Horngacher wystawił go do drużyny, która wygrała konkurs. W niedzielę Wolny był 23. w zawodach indywidualnych.

- Ten weekend na pewno jest dla mnie na plus. Tak, jak sobie założyłem na początku, moim celem było wejście w sezon na spokojnie, bez żadnego "napalania się i napinki". To mi się udało - cieszył się młody zawodnik.

- Dużo pracy wykonałem przez lato, ale nie tylko prze lato, lecz również w poprzednich latach. Myślę, że teraz to procentuje - powiedział.

- Będę robił swoje, a co będzie, to zobaczymy - skromnie mówił Wolny.

Jaki jest jego główny cel na rozpoczęty sezon? - To pozostawię dla siebie - odpowiedział z uśmiechem.

Z Wisły Waldemar Stelmach

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Jewgienij Klimow

Rosja

100 pkt 2. Stephan Leyhe Niemcy 80 3. Ryoyu Kobayashi Japonia 60 4. Kamil Stoch Polska 50 5. Timi Zajc Słowenia 45 6. Piotr Żyła Polska 40 7. Antti Aalto Finlandia 36 8. Dawid Kubacki Polska 32 9. Karl Geiger Niemcy 29 10. Johan Andre Forfang Norwegia 26 ... 23. Jakub Wolny Polska 8 29. Maciej Kot Polska 2