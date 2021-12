Czeski szkoleniowiec naszej kadry w pierwszych zdaniach przed kamerą TVP Sport zrecenzował występ reprezentantów w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego.



Do zawodów zakwalifikowało się 11 "biało-czerwonych". Przepadli tylko Jarosław Krzak oraz zdyskwalifikowany Maciej Kot.



- Ogólnie to krok do przodu całej naszej kadry. Wyglądało to nieźle, ale rezerwy na pewno są. Widać, że mamy gdzie iść i to jest dla nas najważniejsze - powiedział Doleżal, dotąd rozczarowany początkiem sezonu Pucharu Świata w wykonaniu swoich podopiecznych.

Reklama

Michal Doleżal o dyspozycji Piotra Żyły

Selekcjoner odniósł się bezpośrednio do dyspozycji Piotra Żyły, którego piątkowe próby w treningach i kwalifikacjach zwiastują stabilizację.

- Tam są minimalne detale techniczne. Widać, że nawet z błędem jest w stanie normalnie skoczyć. Piotrek dochodzi do "czucia" i tego potrzebujemy - podkreślił trener.

Art