Przed nami konkurs indywidualny Pucharu Świata w Wiśle, w którym weźmie udział aż jedenastu reprezentantów Polski. Kwalifikacji nie przebrnęli tylko Jarosław Krzak oraz zdyskwalifikowany Maciej Kot.





Skoki narciarskie. Wisła 2021: wyniki kwalifikacji

W piątek odbyły się kwalifikacje do konkursu indywidualnego w Wiśle, w których wzięło udział 72 zawodników z 19 krajów. Eliminacje były niezwykle udane dla Polaków. Niewiele brakowało, a w zawodach indywidualnych kibice oglądaliby ich dwunastu. Maciej Kot został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. Podobnie sytuacja wyglądała z rosyjskim skoczkiem Ilją Mankowem. Najlepszy w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu był Austriak Jan Hoerl, który uzyskał 129 metrów i z notą 138,7 pkt wyprzedził Karla Geigera z Niemiec (134 m, 137,7 pkt), a trzeci był Norweg Marius Lindvik. Najlepszy wynik spośród Polaków zanotował Kamil Stoch, który po skoku na odległość 122,5 m ukończył kwalifikacje na 10. miejscu.



O pierwsze punkty PŚ w karierze powalczy 18-letni Jan Habdas, który podobnie jak Stoch skoczył 122,5 m, ale przy korzystnym wietrze pod narty i uplasował się na 41. pozycji. - "Nie wiem, czemu tak jest, że na zawodach udaje mi się oddawać dobre skoki. Choć myślę, że któryś treningowy był lepszy. Dziś (w piątek - przyp.) jest dość twardo i nie wyczułem tego do końca. Chciałem pociągnąć do końca, w efekcie gorsze są noty" - mówił przed kamerą TVP Sport Jan Habdas.



Skoki narciarskie. Wisła: o której godzinie konkurs?

Indywidualny konkurs PŚ w skokach narciarskich w Wiśle odbędzie się w niedzielę 5 grudnia. Początek zawodów o godzinie 16:00. Transmisję konkursu w Wiśle można oglądać w tv na kanałach: TVP 1, TVP Sport i Eurosport 1. Dostępny będzie również online live stream w Internecie i aplikacjach mobilnych na sport.tvp.pl i Eurosport Playerze. Tekstowa relacja "na żywo" także na portalu sport.interia.pl.





Zdjęcie Skoki narciarskie. Wisła 2021, Dawid Kubacki /Grzegorz Momot /PAP