Nadszedł czas na premierowy konkurs drużynowy Pucharu Świata w sezonie 2021/22 - zawody w Wiśle. Skoki narciarskie w wydaniu zespołowym od zawsze wywoływały wiele emocji w sercach kibiców. Na początku sezonu polscy skoczkowie nie prezentują jednak optymalnej formy, do której przyzwyczaili fanów skoków, więc skoki drużynowe w Wiśle to doskonała szansa na przełamanie i pierwszy sukces w obecnej kampanii.





Skoki narciarskie. Wisła 2021: składy reprezentacji

Do drużynowego konkursu PŚ w Wiśle przystąpi dziewięć reprezentacji. Oznacza to, że tylko jedna ekipa zakończy zmagania na pierwszej serii. Na obiekcie Wisła-Malinka swoje ekipy będą miały: Polska, Niemcy, Austria, Stany Zjednoczone, Rosja, Norwegia, Japonia, Słowenia oraz Szwajcaria. Zdaniem bukmacherów to Niemcy oraz Austria mają największe szanse na triumf. Nie bez argumentów są rzecz jasna Polacy, którzy niejednokrotnie pokazali, jak zmotywowani są w zawodach we własnym kraju. Trener Michal Doleżal do składu Polski na PŚ w Wiśle wyznaczył: Piotra Żyłę, Andrzeja Stękałę, Dawida Kubackiego oraz Kamila Stocha. Ten ostatni zaprezentował się najlepiej spośród wszystkich reprezentantów Polski w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego, w których zajął 10. miejsce.



-"Jutro walczymy z całych sił. Na skocznię przyjdą nasi kibice i będzie się działo, taką mam nadzieję. Naprawdę nasze skoki są lepsze niż wyniki, bo w tej dyscyplinie oprócz przygotowania i formy potrzeba trochę szczęścia. Kiedy się ono do nas uśmiechnie, będziemy umieli z tego skorzystać. W to wierzę. Jutro w konkursie drużynowym damy z siebie wszystko. I możliwe jest wszystko. Tak to czuję." - powiedział po piątkowych kwalifikacjach Kamil Stoch w rozmowie z Interią.

Reklama

Skoki narciarskie. Wisła: Polska zawsze na podium

W dotychczasowej historii odbyły się cztery konkursy drużynowe w Wiśle w ramach Pucharu Świata. Po raz pierwszy zawody przeprowadzono w 2017 r. Wówczas triumfowali Norwedzy, a Polska zakończyła zmagania na drugim miejscu ex aequo z Austriakami. Jedyne zwycięstwo w Wiśle Polacy odnieśli w listopadzie 2018 r. W składzie Polski byli w tedy: Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Oprócz Kota wszyscy pozostali reprezentanci startowali jak dotąd w każdych zawodach drużynowych w Wiśle. Zarówno dwa lata temu, jak i w ubiegłym sezonie Polska kończyła rywalizację na trzecim miejscu. Rok temu wygrali natomiast Austriacy.



Skoki narciarskie. Wisła 2021: transmisja. Gdzie oglądać?

Drużynowy konkurs PŚ w Wiśle rozpocznie się o godzinie 16.30, w sobotę 4 grudnia. Na godzinę 15.30 zaplanowano natomiast serię próbną. Skoki narciarskie w Wiśle będzie można oglądać w tv na kanałach: TVP 1, TVP Sport oraz Eurosport 1. Dostępny będzie również również online live stream i w aplikacjach mobilnych na sport.tvp.pl oraz Eurosport Player. Tekstowa relacja dostępna będzie także na sport.interia.pl



Zdjęcie Skoki narciarskie. Wisła 2021, Piotr Żyła. Gdzie oglądać transmisję? / PAP/Grzegorz Momot / PAP

KKO