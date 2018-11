Nasi skoczkowie narciarscy udanie zainaugurowali sezon Pucharu Świata na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Zadowolony z pierwszych zawodów był prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.

W sobotę reprezentacja Polski w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Dawid Kubacki wygrała konkurs drużynowy. W niedzielę w rywalizacji indywidualnej najlepszy z Polaków - Stoch - był na czwartej pozycji, a zwycięstwo odniósł Rosjanin Jewgienij Klimow.

- Mamy pierwsze miejsce drużyny, a indywidualnie czwarte, szóste i ósme. Po tych konkursach mamy już pierwszy układ sił - Polacy w czołówce i zwycięstwo w rywalizacji drużynowej. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego początku - ocenił Tajner.



- Bardzo cieszę się z tego, że Kamil Stoch zdołał się pozbierać. W pierwszym dniu miał problemy na dojeździe na progu skoczni ze względu na nieco szersze tory, do których trzeba było się dostosować. W tym pierwszym dniu skoki Kamila były słabsze, ale w konkursie drużynowym skakał już na swoim wysokim poziomie, choć trener Horngacher ocenia, że było to 90 procent możliwości. Myślę, że nie wszyscy są jeszcze w pełnej dyspozycji. To dopiero początek. Najważniejsze, że pierwsze zawody potwierdziły, że nasi skoczkowie są dobrze przygotowani. Możemy się cieszyć i z optymizmem patrzeć na następne konkursy Pucharu Świata - powiedział szef PZN.



Apoloniusz Tajner przyznał, że pogoda była dla organizatorów łaskawa. - Śnieżenie rozpoczęliśmy 3 października. 30 dni ten śnieg sypał się na skocznię i w końcu został rozprowadzony dobrze. Delegat techniczny Sandro Pertile, z którym rozmawiałem, ocenił przygotowanie skoczni na bardzo wysokim poziomie. Ta skocznia każdego dnia była jeszcze dogładzana. Nie przeszkadzał nam również wiatr, trafiliśmy z dobrą pogodą i udało się przeprowadzić te konkursy bez większych zakłóceń. Skocznia była dobrze przygotowana. To daje nam nadzieję na to, że w przyszłym roku w listopadzie konkursy w Wiśle znów zainaugurują sezon Pucharu Świata - powiedział szef PZN.

Następne zawody PŚ odbędą się od piątku do niedzieli w fińskiej Ruce.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda (C) z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą (L) i prezes PZN Apoloniusz Tajner (P) na trybunach podczas konkursu drużynowego zawodów Pucharu Świata / Grzegorz Momot / PAP

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Jewgienij Klimow

Rosja

100 pkt 2. Stephan Leyhe Niemcy 80 3. Ryoyu Kobayashi Japonia 60 4. Kamil Stoch Polska 50 5. Timi Zajc Słowenia 45 6. Piotr Żyła Polska 40 7. Antti Aalto Finlandia 36 8. Dawid Kubacki Polska 32 9. Karl Geiger Niemcy 29 10. Johan Andre Forfang Norwegia 26 Zobacz pełną tabelę