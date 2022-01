Zawodniczki musiały mierzyć się z wymagającymi warunkami. Trening początkowo opóźnił (o kwadrans), a potem przerywał silny wiatr. Nie poradziła sobie z nim Nicole Konderla, która na obiekcie o rozmiarze 147 metrów uzyskała ich... 96,5.

PŚ w Willingen. Daleki skok Kingi Rajdy w pierwszym treningu

Zdecydowanie lepiej poszło Kindze Rajdzie. Druga z naszych reprezentantek uzyskała aż 131 metrów i długo plasowała się w samym czubie stawki. Ostatecznie sklasyfikowano ją w treningu na 11. pozycji.



Najlepsza okazała się reprezentantka Norwegii, Silje Opseth, która skoczyła aż 145 metrów. Warto dodać, że zrobiła to z belki... o sześć pozycji niższej niż ta, z której swoją próbę oddawała Rajda. Konderla była ostatnia, ex-aequo z Finką Julią Kykkaenen.



Bajeczny lot Yuki Ito

W drugiej serii treningowej Konderla uzyskała 101,5 metra, zaś Rajda - 126. Ich wyniki szybko usunęły się w cień wobec próby Yuki Ito. Japonka poszybowała na 154. metr - dalej, niż oficjalny rekord obiektu, należący do Klemensa Murańki (153 metry). Treningu jednak nie wygrała - była druga, za Opseth, która lądowała na 152,5 metra, przy niższym rozbiegu. Rajda ponownie była 11., a Konderla - ostatnia.



Ito potwierdziła klasę także w prologu, w którym uzyskała 139,5 metra. Nie była to już odległość tak imponująca, jak poprzednia, ale i jury ostrożniej podeszło do ustawienia belki startowej. Rajda była 17., a Konderla - 23. Sklasyfikowano 25 zawodniczek.



W piątek na skoczni w Willingen odbędzie się konkurs drużyn mieszanych. W sobotę i niedzielę zaplanowano z kolei po jednym konkursie indywidualnym mężczyzn i kobiet.



