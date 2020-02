Na skoczni Muehlenkopfschanze (HS-145) odbywa się trzecia edycja turnieju Willingen Five. Po kwalifikacjach, wliczanych do punktacji, czas na pierwszy konkurs indywidualny z udziałem siedmiu "Biało-Czerwonych". Zapraszamy do śledzenia relacji razem z Interią!

Po falstarcie w piątek, gdy z powodu zbyt silnie wiejącego wiatru przerwany został trwający prawie cztery godziny trening, a próby przeprowadzenia kwalifikacji nawet nie podjęto, emocje na dobre rozpoczęły się w sobotę.



Do Willingen trener Michal Doleżal zabrał trzon kadry, na czele z Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą. Skład uzupełniają zawodnicy, których forma od początku sezonu pozostawia wiele do życzenia: Jakub Wolny, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł oraz Andrzej Stękała.

W kwalifikacjach sztuką było odpaść, bo na starcie stanęło jedynie 53 zawodników. Po dyskwalifikacji Estończyka Arttiego Aigro tylko dwóch najsłabszych skoczków nie awansowało do konkursu. "Biało-Czerwoni" przebrnęli je w komplecie, ale powodów do radości nie było za wiele. Najlepiej spisał się Stoch (10. miejsce, 130 m) i już na starcie turnieju poniósł wielką stratę do zwycięzcy Stephana Leyhe (145,5 m), wynoszącą aż 22,3 pkt. Jeszcze słabiej zaprezentował się Kubacki (125,5 m), który wylądował dopiero na 17. miejscu, tracąc do Niemca 30,8 pkt.



Wcześniej, w jedynej serii treningowej, najlepiej z Orłów też spisał się Stoch, któremu skok na 134 m dał trzecie miejsce. Dopiero na 29. lokacie uplasował się Kubacki (121,5 m).

Przebieg I serii:

Zawody rozpoczęły się z wysokiego "c". Skaczący z pierwszym numerem Słoweniec Żiga Jelar wykorzystał wiatr pod narty i z 12. platformy startowej poszybował na 135 metrów.