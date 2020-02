Piątkowa seria treningowa przed zawodami z cyklu Pucharu Świata w Willingen trwała ponad cztery godziny, a mimo to ostatecznie i tak nie udało się przeprowadzić jej do końca. Zawodnicy długo oczekujący na możliwość oddania skoku nie mieli tymczasem zagwarantowanego odpowiedniego cateringu. „Niemcy się nie przygotowali” – powiedział Kamil Stoch dla Skijumping.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Urocze zdjęcie Kamila Stocha z żoną po wygranym konkursie na Wielkiej Krokwi. Wideo INTERIA.TV

Jeśli komuś bardzo zależało na śledzeniu przebiegu piątkowej serii treningowej na skoczni narciarskiej w Willingen, w czasie jej trwania spokojnie mógł przeczytać połowę książki i przygotować obiad dla rodziny. Trening zakończył się ostatecznie po ponad czterech godzinach, a swoje próby oddało zaledwie 36 zawodników.

Reklama

Warunki pogodowe, które przeszkodziły organizatorom i ostatecznie wpłynęły na harmonogram weekendowych zawodów to jedno. Skoczkowie w nadziei oczekujący na skoki musieli albo zdać się na swoje własne zapasy żywieniowe lub przełknąć to, co przygotowali dla nich organizatorzy, a ci nie przygotowali właściwie nic.

"Niemcy się nie przygotowali, bo kanapki skończyły się w trakcie pierwszej serii treningowej" - powiedział Kamil Stoch w rozmowie z serwisem Skijumping.pl.

Do dyspozycji zawodników były tłuste parówki z musztardą i keczupem. Zdaniem Dawida Kubackiego przygotowanie odpowiedniego cateringu nie musi opierać się na wyszukanych daniach. Wystarczą jedynie podstawowe produkty, które są w miarę lekkie.

"Parówka to nie jest zbyt dobre paliwo dla nas. Nam udało się zahaczyć jakąś bułeczkę, więc chociaż tyle. W świecie idealnym chciałbym, żeby było bez cebuli. Reszta to już nieważna. Na pewno dobrze, jeśli jest jakaś bułka z szynką, serem i może pomidorem. Coś w miarę lekkiego jak na przykład makaron z sosem z mięsem. Może jakieś mięso, które przydałoby się trenerom. Do tego ciepła herbata i kawa. To powinno wystarczyć. Za bardzo wybredni nie jesteśmy" - dodał Kubacki.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w sobotę o 14.00 ma rozpocząć się oficjalny trening. Godzinę później rozpoczną się zaległe kwalifikacje, z których skoki punktowane będą w klasyfikacji turnieju Willingen Five. Pierwsza seria konkursowa przewidziana jest na godzinę 16.00.

AB