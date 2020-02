Kwalifikacje przed sobotnim konkursem indywidualnym padły łupem Stephana Leyhe. Niemiec po fenomenalnym skoku na odległość 145,5 m wyprzedził Stefana Krafta oraz Timiego Zajca. Do czołowej dziesiątki z Polaków wdarł się jedynie Kamil Stoch. Wszyscy "Biało-Czerwoni" uzyskali bilet do pierwszej serii konkursowej.

Siedmiu Polaków wystartowało w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego. Trener Michal Doleżal na zawody do Willingen zabrał Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Klemensa Murańkę, Aleksandra Zniszczoła oraz Andrzeja Stękałę.

Kwalifikacje, a także wyniki z obu konkursów są zaliczane do cyklu Willingen Five. Zwycięzcę cyklu czeka nagroda w wysokości 25 tysięcy euro, czyli około 100 tysięcy złotych.



Runda kwalifikacyjna padła łupem Stephana Leyhe, który pewnie został liderem turnieju Willingen Five. 145,5 m Niemca to wynik, który pozwolił mu zwyciężyć ze Stefanem Kraftem (138 m) i Timim Zajcem (138,5 m).

Najlepszym z Polaków okazał się Kamil Stoch. 130 m wystarczyło mu na uplasowanie się na 10. pozycji. Na 17. miejscu został sklasyfikowany Dawid Kubacki (125,5 m), 19. był Jakub Wolny (127 m), a 23. miejsce zajął Piotr Żyła (124 m). W pierwszej serii na belce startowej usiądą także pozostali "Biało-Czerwoni". 35. pozycję wywalczył Klemens Murańka (123,5 m), 44. był Aleksander Zniszczoł (116 m). Najgorzej spisał się Andrzej Stękała, który w drugiej z sobotnich prób w Willingen pofrunął zaledwie 106 m i ostatecznie zajął 48. miejsce.

Przebieg kwalifikacji:

Rundę kwalifikacyjną rozpoczął Ziga Jelar z 11 belki startowej (126 m). Andrzej Stękała jako pierwszy z Polaków oddał skok. 106 m dało mu pewny awans do konkursu. 10 m dalej od swojego kadrowego kolegi skoczył Aleksander Zniszczoł.



123,5 m uzyskał Klemens Murańka. On także pewnie awansował do pierwszej serii.



Ładny skok zaprezentował Mackenzie Boyd-Clowes. 131,5 m dało mu prowadzenie tuż po swojej próbie. 127 m uzyskał Jakub Wolny. Biorąc pod uwagę noty i przeliczniki za wiatr, "Biało-Czerwony" zdołał wyprzedzić Amerykanina o jeden punkt.



Markus Eisenbichler wyprzedził Wolnego, skacząc 128,5 m. Metr dalej pofrunął Roman Koudelka, który zepchnął Niemca z pozycji lidera.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Gregor Schlierenzauer, który poszybował 132 m i oczywiście to on objął prowadzenie w kwalifikacjach, które wliczają się do punktacji turnieju Willingen Five.



Ponownie rewelacyjnie skoczył Timi Zajc. Słoweniec osiągnął 138,5 m. Na 135 m wylądował z kolei Domen Prevc.

Granicę 130 m przekroczył również Daniel Huber (133 m).



124 m uzyskał Piotr Żyła. Dobrze zaprezentował się Peter Prevc. 135 m Słoweńca. To jednak nic w porównaniu do wyniku Stephana Leyhe, który pofrunął aż 145,5 m. To prawdziwy nokaut w wykonaniu Niemca.

Kamil Stoch skoczył 130 m.

Ryoyu Kobayashi tuż przed swoim skokiem musiał zejść z belki startowej. Japończyka w żaden sposób nie wytrąciło to jednak z równowagi, bo uzyskał aż 137,5 m.



W skoku kwalifikacyjnym tak dobrze nie poradził sobie Dawid Kubacki. Polak osiągnął 125,5 m.

135 m skoczył Karl Geiger. Zwycięzca serii treningowej Stefan Kraft tymczasem ponownie oddał bardzo dobrą próbę, lądując na 138 m.







Zmieniony program Willingen Five 2020:

Sobota, 08.02:



14.00 Oficjalny trening

15.00 Kwalifikacje

16.00 Konkurs

Niedziela, 09.02:



10.15 Konkurs