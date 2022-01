Powracający po kontuzji Kamil Stoch nie został przez trenera Michala Doleżala desygnowany do udziału w konkursie drużyn mieszanych, czego można się było spodziewać. Chodzi o odpowiednią regenerację zawodnika, z którym wiążą się medalowe nadzieje w Pekinie .

Do skoków po przerwie związanej z pozytywnym wynikiem testów na koronawirusa wrócił za to Piotr Żyła i jak się okazało był najjaśniejszą stroną polskiej ekipy. Żyła w pierwszej serii wypadł najlepiej z "Biało-Czerwonych" - skoczył 141 metrów - a patrząc na całą pierwszą serię był najlepszy spośród wszystkich mężczyzn.



Skoki narciarskie. PŚ w Willingen. Kinga Rajda i Nicole Konderla reprezentowały Polskę w "mikście"

Jeszcze wcześniej skakała Kinga Rajda, która uzyskała 98 metrów - po pierwszej rundzie skoków z udziałem Rajdy polska reprezentacja zajmowała siódme miejsce (na dziewięć startujących krajów-zespołów). Po skoku Żyły "podskoczyliśmy" o dwie lokaty.



Marzenia o nawiązaniu walki z czołówką prysnęły po próbie Nicole Konderli. Odległość zaledwie 88,5 metra zepchnęła Polskę na szóstą pozycję - co utrzymał średniej jakości skok Dawida Kubackiego na 119,5 m. Na półmetku rywalizacji Polska była szósta.

Puchar Świata w Willingen. Piotr Żyła indywidualnie najlepszy z Polaków