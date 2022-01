Na niemieckim obiekcie zaplanowanych jest łącznie aż pięć konkursów PŚ: po dwa mężczyzn i kobiet oraz zmagania drużyn mieszanych. Choć obsada nie jest zbyt bogata (do rywalizacji zgłosiło się tylko 47 panów i 27 pań, możemy liczyć na ciekawą rywalizację.

PŚ w Willingen. Fatalne warunki na skoczni

O ile do niej dojdzie, bowiem warunki na skoczni w Willingen, przynajmniej w piątek nie są korzystne. Z powodu silnych podmuchów wiatru zaplanowany na 10:30 trening kobiet rozpoczął się z kilkunastominutowym opóźnieniem.



Według prognoz serwisu "Ventusky" wiatr w piątek może osiągać w porywach nawet 70 km/h, co wykluczałoby skakanie. Stale może się natomiast utrzymywać na poziomie ok. 30 km/h, co także może blokować zmagania.



Złą informacją jest również, że podobne warunki mają utrzymywać się na skoczni także w sobotę i niedzielę. Czyżby zatem ostatnie przed igrzyskami w Pekinie konkursy PŚ mogły zostać odwołane?



PŚ w Willingen: sprawdź terminarz



Małysz dla Interii: Nie składamy broni