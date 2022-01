"Biało-Czerwoni" dali nam podczas piątkowych skoków treningowych powody do dużej radości. Dość powiedzieć, że wśród mężczyzn w drugim treningu dwie czołowe lokaty zajęli Kamil Stoch i Piotr Żyła. Mimo to skoczka z Zębu nie zobaczymy w akcji w mikście - to zrozumiała decyzja, gdyż jest on świeżo po urazie.



Nasz kraj reprezentować będą Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Nicole Konderla i Kinga Rajda.

Konkurs drużyn mieszanych rozpocznie się o godzinie 16:00.