Obecny sezon daleki jest od ideału. Od początku podopieczni trenera Michala Dolezala spisują się poniżej oczekiwań, a w styczniu dopadły ich jeszcze problemy zdrowotne. Kontuzji stawu skokowego doznał Kamil Stoch, natomiast Dawid Kubacki i Piotr Żyła mieli pozytywne wyniki testów na COVID-19.

Skoki narciarskie. Puchar Świata w Willingen. We wszystkich konkursach w ostatnich latach Polacy stali na podium

Willingen wydaje się być dobrym miejscem na przełamanie. W czterech poprzednich latach odbyło się tam osiem konkursów i we wszystkich Polacy stali na podium. Jedyny drużynowy biało-czerwoni wygrali, a indywidualnie Stoch był po dwa razy drugi i trzeci, Żyła raz drugi i dwukrotnie trzeci, natomiast Kubacki na najniższym stopniu podium znalazł się raz.

Stoch na Muehlenkopfschanze wygrał trzykrotnie w latach 2014-15. Nikt na tym obiekcie nie odniósł więcej zwycięstw, a także trzy ma na koncie jeszcze tylko legendarny Japończyk Noriaki Kasai. Adam Małysz natomiast w 2001 roku odnotował tam jeden ze swoich ikonicznych triumfów. Wynikiem 151,5 m ustanowił rekord skoczni, który dopiero cztery lata później i po modernizacji obiektu o zaledwie 0,5 m poprawił Fin Janne Ahonen. Obecnym rekordzistą jest Klemens Murańka, który w ubiegłorocznych kwalifikacjach skoczył 153 m.

Stoch wznowił treningi w niedzielę, a Kubacki kwarantannę ma już za sobą. W przypadku Żyły natomiast trwa wyścig, aby mógł wystartować w Pekinie. 35-latek we wtorek ponownie miał pozytywny wynik testu, ale w środę i czwartek już negatywne. Do Chin będzie mógł polecieć po czterech z rzędu negatywnych wynikach. Już 6 lutego odbędzie się olimpijski konkurs na obiekcie normalnym.

Teoretycznie Żyła ma szansę wystartować też w Willingen. Jego nazwisko widnieje na 47-osobowej liście startowej. Ponieważ liczba zawodników nie przekracza 50, to nie ma potrzeby rozgrywania w piątek kwalifikacji i zastąpi je prolog.

Skoki narciarskie. PŚ w Willingen. Odbędzie się konkurs drużyn mieszanych

Tego dnia odbędzie się też konkurs drużyn mieszanych. Do Niemiec udały się Nicole Konderla oraz Kinga Rajda, które potem czeka debiut na igrzyskach . W kadrze na Willingen i zarazem olimpijskiej są także Paweł Wąsek i Stefan Hula. Koronawirus problemy sprawia też norweskiej ekipie, w której zakażeni są Daniel-Andre Tande i Johann Andre Forfang.