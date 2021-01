W najbliższy weekend skoczkowie narciarscy powalczą w Pucharze Świata w Willingen. Na kilka dni przed zawodami, oprócz tabelek z punktacją klasyfikacji generalnej, uwagę zwracają też prognozy pogody. Te nie są do końca optymistyczne.

W piątek karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniesie się do niemieckiego Willingen. To tam skoczkowie powalczą o kolejne punkty do klasyfikacji generalnej, ale także zmierzą się w turnieju Willingen 6.

Zawodnikom w konkursie przeszkadzać mogą jednak warunki. Na piątek zapowiadane są bowiem opady deszczu oraz wiatr. Nie jest to korzystna sytuacja, biorąc pod uwagę fakt, że obiekt w Willingen ma jedynie naturalne tory najazdowe.

Opady deszczu mają uspokoić się w sobotę, kiedy zastąpi je śnieg. Również tego dnia zapowiadany jest wiatr w okolicach 6 m/s. W niedzielę na niebie zaświeci słonce, a temperatura zejdzie kilka stopni poniżej zera.

Pierwszym punktem turnieju są piątkowe kwalifikacje, które zgodnie z planem mają rozpocząć się o 15.45. W sobotę zawodnicy pojawią się na belce w konkursie indywidualnym. Jego start przewidziano na godzinę 16.00. W niedzielę walka o turniejowe punkty zacznie się od kwalifikacji (14.45). O 16.15 ma wystartować drugi z konkursów indywidualnych.

Zdjęcie Skocznia w Willingen /AFP

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud 1006 pkt 2. Markus Eisenbichler 796 pkt 3. Kamil Stoch 661 pkt 4. Robert Johansson 535 pkt 5. Anże Laniszek 504 pkt Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 3496 pkt 2. Polska 3264 pkt 3. Niemcy 2746 pkt 4. Austria 2304 pkt 5. Słowenia 1707 pkt 6. Japonia 1616 pkt 7. Szwajcaria 355 pkt 8. Finlandia 279 pkt Zobacz pełną tabelę