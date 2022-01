- Moim zdaniem oddałem skoki dobre. Mieliśmy loterie, trzeba się cieszyć z tego co jest. Jesteśmy w tym miejscu, w który byliśmy w piątek. Dwa kolejne dni to loteryjne konkursy, ciężko na tym wyciągać konstruktywne wnioski - podkreślił nowotarżanin, pytany o "skoki" formy w Willingen polskich skoczków .

Skoki narciarskie. PŚ w Willingen. Kubacki zły na warunki atmosferyczne

Kubacki podkreślił, że choć pojawiały się błędy, to w normalnych warunkach nie miałyby takiego wpływu na końcową klasyfikację - Pojawiały się błędy u mnie i chłopaków, ale mimo wszystko przy normalnych warunkach, to nie są takie błędy, które eliminowałyby z konkursu. Jesteśmy jako drużyna mniej więcej w tym miejscu, gdzie byliśmy w piątek - zaakcentował.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w Willingen. Czas na ostatni sprawdzian skoczków przed igrzyskami olimpijskimi. WIDEO INTERIA.TV

- Lecę do Pekinu z nadziejami i wiarą w dobre skoki, to mnie najbardziej interesuje. Może się zdarzyć, że tam te warunki będą sprawiedliwe i będziemy mogli normalnie walczyć. Jak się znowu zdarzą warunki loteryjne, to trzeba liczyć na to, że wylosujemy lepsze losy - nie pozostawiał do końca wątku nierównych szans na skoczni Kubacki.

Czytaj więcej: