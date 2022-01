Do Titisee-Neustadt Polacy wybrali się w mocno rezerwowym składzie, bez Kamila Stocha i reszty skoczków, którzy będą reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Sztab szkoleniowy naszej kadry, jest ostatnio mocno krytykowany , ale zdecydował, że w gronie 60 skoczków, którzy na Hochfirstschanze znaleźli się Maciej Kot, Tomasz Pilch, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł oraz Jakub Wolny, który w sobotnim konkursie jako jedyny z naszych zdobył punkty w Pucharze Świata.

Reklama

Skoki narciarskie. Sześciu Polaków w kwalifikacjach w Titisee-Neustadt

Mimo słabego występu Polaków w sobotnich zmaganiach, kibice skoków narciarskich w naszym kraju liczyli, że zgodnie ze słowami znanego przed laty przeboju "niedziela będzie dla nas". Oczywiście z zachowaniem odpowiedniej miary, bo na pucharowe podium nikt nie liczył. Ale już na 3-4 zawodników w czołowej "30" nikt by się zapewne nie obraził. Niestety kryzys w polskich skokach dotyka nie tylko głównej kadry, a nawet zawodników występujących "na zapleczu elity".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Jan Blecharz: Jest to dyscyplina dostępna tylko dla niewielu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Czytaj także: Niemcy podali skład na IO. Wielkie gwiazdy pominięte



Pierwszym z "Biało-Czerwonych" na belce w kwalifikacjach był Maciej Kot i nie zawiódł osiągając 122 metry i kwalifikację. Kompletnym rozczarowaniem okazała się próba Tomasza Pilcha, który cały wyjazd na PŚ w Titisee-Neustadt może zaliczyć do nieudanych. 103,5 metra nie dawało nadziei na możliwość oddawania kolejnych skoków. Klemens Murańka uzyskał 120,5 m, co sprawiało, że pozostawał w walce o awans do głównego konkursu (ostatecznie zasłużył na kwalifikację).

PŚ w Titisee-Neustadt. Tylko Tomasz Pilch nie przebrnął przez kwalifikacje

Problemów z dostaniem się do głównych zawodów nie mieli także Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczoł. Ten pierwszy "poleciał" 115,5 m, a drugi 120,5 m. Oba skoki wystarczyły, by móc zaprezentować się od godziny 16 w rywalizacji o punkty Pucharu Świata. Najlepszy z Polaków okazał się Jakub Wolny, który skoczył 127 metrów. Kwalifikacje wygrał Karl Geiger (139 metrów), choć najdłuższy skok tej części zawodów oddał Lovro Kos (141 m).



Wyniki polskich skoczków w kwalifikacjach do PŚ w Titisee-Neustadt:

Pilch - 103,5 m - 51. miejsce



Stękała - 115,5 m - 46



Murańka - 120,5 m - 37



Zniszczoł - 120,5 m - 39



Kot - 122 m - 32



Wolny - 127 m - 28



Czytaj także: