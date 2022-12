Na liście startowej kwalifikacji znalazło się 64 zawodników z osiemnastu reprezentacji narodowych. Warunki pogodowe były łaskawe, co sprawiło, że przebiegły one bardzo sprawnie.

Komplet Polaków z awansem do serii konkursowej

Jako pierwsi z "Biało-Czerwonych" na belce startowej pojawili się Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł, którzy do tej pory nie punktowali w obecnym sezonie. Wolny skacząc w dobrych warunkach uzyskał 130 metrów, co zapewniło mu awans z łączną notą 113,3 pkt. Zniszczoł skoczył 133 metry, co dało łącznie 118,7 pkt.