PŚ w Titisee-Neustadt - przebieg pierwszej serii

Pierwszym z Polaków na belce startowej, w walce o awans do drugiej serii konkursowej był Jakub Wolny . Sztuka ta niestety mu się nie udała. Reprezentant klubu KS Klimczok Bystra uzyskał 124,5 metra, co dało mu łączną notę wynoszącą 100,3 pkt.

Chwilę po nim do rywalizacji przystąpił Aleksander Zniszczoł . Skok na odległość 128 metrów dał mu ostatecznie szczęśliwą, 28. pozycję i awans do serii finałowej. Kolejnym z "Biało-Czerwonych" był Tomasz Pilch , który zaprezentował się najsłabiej z naszych zawodników. Skoczył 113,5 metra (79,8 pkt) i wyprzedził jedynie reprezentanta Kazachstanu - Sabirzhana Muminowa .

Paweł Wąsek , po skoku na 130,5 metra jako pierwszy z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera zapewnił sobie awans do serii finałowej. Z kolei z nadzieją na poprawę swojego wyniku z kwalifikacji, do rywalizacji przystąpił Kamil Stoch .

Nie przeszkodziło to jednak Piotrowi Żyle w oddaniu solidnego skoku na odległość 132 metrów, co uplasowało go na 9. pozycji. Rywalizację w pierwszej odsłonie zamykał Dawid Kubacki. Brązowy medalista olimpijski z Pekinu poleciał 130,5 metra, co dało mu 5. lokatę. Prowadził Halvor Egner Granerud (136,5 m, 130,1 pkt), przed Anze Laniskiem (133,5 m, 128,6 pkt) i Michaelem Hayboeckiem (135 m, 126,9 pkt).