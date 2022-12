Seria próbna przed konkursem nie była jednak przesadnie szczęśliwa dla naszego zespołu - uplasował się on bowiem jedynie na siódmym miejscu, będąc zdecydowanie w tyle za liderami ze Słowenii i wyprzedzając Amerykanów, Finów (którzy oddali trzy skoki) i Rumunów. Fani z kraju nad Wisłą trzymali więc kciuki za to, by ich ulubieńcom udało się polepszyć ten rezultat we właściwych zmaganiach.