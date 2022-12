PŚ w skokach w Titisee-Neustadt. Słabszy początek konkursu dla Polaków

Początek konkursu nie był szczęśliwy dla reprezentantów Polski. 117 metrów skoczył Jakub Wolny , przy - co trzeba przyznać - bardzo słabych warunkach wietrznych.

W podobnie złych warunkach skakał też Aleksander Zniszczoł . On osiągnął jeszcze gorszą odległość - 113 metrów.

Jeszcze słabiej zaprezentował się Tomasz Pilch, który po swojej próbie, wylądowanej na 112. metrze, zajmował ostatnią pozycję w stawce. W efekcie cała trójka nie awansowała do finałowej serii.

Zdecydowanie dobry skok oddał za to 23-letni Paweł Wąsek, który zanotował aż 133 metra. To oczywiście dawało mu awans do drugiej serii. Trzeba jednak dodać, że skoczek z Cieszyna trafił już na dużo lepsze warunki.