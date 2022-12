Sobotni konkurs mikstów w Titisee-Neustadt w ramach kolejnej odsłony PŚ w skokach narciarskich przyniósł zwycięstwo Austriaków przed Norwegami i Niemcami. Reprezentacja Polski, choć wywalczyła sobie awans do drugiej serii, to zdołała w niej wyprzedzić tylko Finlandię , kończąc ostatecznie na siódmej lokacie.

Spośród "Biało-Czerwonych" zdecydowanie najsłabiej poradziła sobie Kinga Rajda, z kolei Nicole Konderla oddała dwa równiutkie skoki. Piotr Żyła mocno poprawił się w w drugiej części zawodów, a najwięcej powodów do zadowolenia mógł mieć Dawid Kubacki , który nieoficjalnie w klasyfikacji indywidualnej znalazł się na trzeciej pozycji. Po drugim dniu zmagań w Niemczech znalazł moment, by wystąpić przed kamerą Eurosportu.

PŚ w Titisee-Neustadt. Dawid Kubacki: Jeszcze trochę energii mi zostało

Na początku skoczek został poproszony o porównanie pracy indywidualnej z soboty do tej z piątku. "Założenia może były trochę inne" - przyznał od razu nowotarżanin. "Z mojej strony robota powinna być wykonana jednak w ten sam sposób, bo nie ma znaczenia, czy to mikst, "drużynówka" męska czy zawody indywidualne. Każdy skoczek robi swoje, to jest podstawa" - stwierdził.