Piotr Żyła po raz czwarty w sezonie i ósmy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując drugie miejsce w Engelbergu. - Na razie jestem jeszcze trochę w swoim świecie - mówił zaraz po zawodach.

Żyła jest wiceliderem klasyfikacji generalnej PŚ, ze stratą 91 punktów do Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Sobotni konkurs wygrał Niemiec Karl Geiger.

Skoncentrowany, stonowany, wyłączony - taki jest ostatnio Żyła, co przynosi efekty w zawodach. Taki był też zaraz po konkursie w rozmowie z reporterem TVP.

Nasz zawodnik nie zaskoczył, twierdząc, że nie wie, że to już jego czwarte podium w sezonie.

Żyła nie uważa, że to jego sezon życia. - Jeszcze nad tym nie myślałem. Nie mam na razie na to czasu - powiedział z uśmiechem.

W sobotę Polak lądował na 134 i 136 m. - Pierwszy skok był dobry, a w drugim coś jeszcze nie było tak, jak powinno. Końcówkę trochę skręciło i miałem problemy z lądowaniem - opisywał nasz skoczek.

- Potrzebuję trochę więcej czasu, żeby dojść do siebie i normalnie rozmawiać - powiedział wprost Żyła. - Na razie jestem jeszcze trochę w swoim świecie - dodał.

Jak kompletnie wyłączyć się i skoncentrować tylko na skoku? - Mam swoje sposoby na to i jak widać dobrze mi to wychodzi póki co - podsumował 31-letni zawodnik.

Zdjęcie Piotr Żyła w Engelbergu / PAP/EPA

Miejsca na podium Piotra Żyły w indywidualnych konkursach PŚ:

1. miejsce (1)

17 marca 2013 - Oslo (Norwegia)

2. miejsce (2)

1 grudnia 2018 - Niżny Tagił (Rosja)

15 grudnia 2018 - Engelberg (Szwajcaria)

3. miejsce (5)

22 marca 2013 - Planica (Słowenia)

6 stycznia 2017 - Bischofshofen (Austria)

4 lutego 2018 - Willingen (Niemcy)

24 listopada 2018 - Kuusamo (Finlandia)

2 grudnia 2018 - Niżny Tagił (Rosja)

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 456 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 365 3. Kamil Stoch

Polska 305 3. Johann Andre Forfang Norwegia 305 5. Karl Geiger Niemcy 277 6. Stephan Leyhe Niemcy 231 7. Jewgienij Klimow Rosja 206 8. Andreas Wellinger Niemcy 191 9. Robert Johansson Norwegia 166 9. Timi Zajc Słowenia 166 ... 14. Dawid Kubacki Polska 109 24. Jakub Wolny Polska 52 33. Stefan Hula Polska 21 45. Maciej Kot Polska 7

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 1259 pkt 2. Niemcy 1193 3. Japonia 816 4. Austria 651 5. Norwegia 605 6. Słowenia 517 7. Rosja 375 8. Szwajcaria 269 9. Czechy 182 10. Finlandia 116 11. Bułgaria 84 12. USA 18 13. Estonia 12 14. Włochy 7 15. Kanada 6

WS