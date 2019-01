Trener reprezentacji Polski Stefan Horngacher ogłosił skład naszej kadry na najbliższe konkursy Pucharu Świata w Predazzo.

We Włoszech skład reprezentacji Polski będzie stanowiło sześciu zawodników Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Stefan Hula oraz Maciej Kot. To oznacza, że w porównaniu do Turnieju Czterech Skoczni, w kadrze zabraknie Aleksandra Zniszczoła.

Dwa konkursy indywidualne w Predazzo na skoczni HS-135 odbędą się w sobotę (godz. 16) i niedzielę (godz. 17). Zmagania zaczną się w piątek od oficjalnego treningu (godz. 16), a dwie godziny później odbędą się kwalifikacje do pierwszych zawodów.

Z kolei kwalifikacje do niedzielnych zmagań zostały zaplanowane na godzinę przed rozpoczęciem zmagań.

