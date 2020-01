Trener reprezentacji Polski skoczków narciarskich Michal Doleżal podał skład kadry na konkursy w niemieckim Titisee-Neustadt. W drużynie jest jedna zmiana - Aleksandr Zniszczoł zastąpił Jakuba Wolnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner dla Interii: Przygotowania do konkursów PŚ w Zakopanem idą zgodnie z planem. Wideo TV Interia

Do Titisee-Neustadt pojedzie sześcioosobowa kadra Orłów. Wśród wybrańców Doleżala są oczywiście Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła, którzy bardzo dobrze zaprezentowali się w Predazzo. W wysokiej dyspozycji jest Kubacki, który ostatnio nie schodzi z podium. Po triumfie w 68. Turnieju Czterech Skoczni nasz mistrz świata dwukrotnie zajął trzecie miejsce w Predazzo.



Coraz lepiej radzi sobie Stoch. Mistrz z Zębu we Włoszech dwa razy plasował się tuż za podium. Niezagrożoną pozycję ma też Żyła, który w niedzielę był ex aequo ze Stochem na czwartym miejscu.

Reklama

Gorzej wygląda sytuacja z pozostałymi kadrowiczami. Stefan Hula, Maciej Kot i Jakub Wolny raczej nie mają problemów, żeby zakwalifikować się do konkursów, ale pucharowe punkty zdobywają rzadko. Dołek ma zwłaszcza Wolny. 24-letni zawodnik miał nieudany Turniej Czterech Skoczni. W Predazzo również spisywał się poniżej oczekiwań. W związku z tym Doleżal podjął decyzję, że Wolny pod okiem trenera Zbigniewa Klimowskiego będzie trenował w kraju. Szansę dostanie Aleksander Zniszczoł.

W Titisee-Neustadt odbędą się dwa konkursy - w sobotę o godz. 16.00, a w niedzielę o godz. 15.15



Program zawodów w Titisee-Neustadt:

17.01 (piątek)

16.00 treningi

18.00 kwalifikacje



18.01 (sobota)

15.00 seria próbna

16.00 konkurs



19.01 (niedziela)

14.15 seria próbna

15.15 konkurs