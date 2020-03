Kamil Stoch, Dawid Kubacki i reszta skoczków nie mogą się czuć pewnie, jeśli chodzi o przyszłość. Zawody zaliczane do Pucharu Świata w skokach narciarskich i wieńczący sezon 2019/20 cykl Raw Air zaplanowany na najbliższy weekend w Oslo zagrożone są odwołaniem z powodu koronawirusa, którego wykryto już u 19 osób w Norwegii.

Podobnie jest z rywalizacją PŚ w biegach narciarskich i kombinacji norweskiej.

"Dziś trudno jest powiedzieć, jaka będzie decyzja władz, lecz nadejdzie bardzo szybko. W najbliższych dniach planowanych jest w Norwegii wiele masowych imprez nie tylko sportowych, na których zbierają się tysiące osób. Monitorujemy sytuację z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę. Na razie zastanawiamy się czy nie odwołać PŚ w biegach narciarskich w środę w Drammen, a jeżeli tak się stanie, może to dotyczyć również Holmekollen" - powiedział Svein Lie z ministerstwa zdrowia na antenie telewizji NRK.

Dodał, że decyzja, która nadeszła z Czech o rozegraniu biathlonowego PŚ w najbliższy weekend przy pustych trybunach w Novym Mescie może wpłynąć na decyzję Norwegii.

W centrum sportowym Holmenkollen w Oslo zbiera się co roku w marcu nawet do 100 tysięcy kibiców. "Istnieje nadzieja, iż zawody się odbędą, jednak gdy nadejdzie decyzja o ich odwołaniu, to oczywiście dostosujemy się" - powiedział rzecznik zawodów "Ski Festivalen" na antenie NRK.

Dodał, że w grę wchodzi odwołanie imprezy. "Nie jesteśmy przygotowani na rozgrywanie zawodów przy pustych trybunach tak jak to będzie miało miejsce w Novym Mescie" - wyjaśnił.

Według norweskich mediów odwołanie zawodów może nie dotyczyć turnieju skoków narciarskich Raw Air, którego trzy pierwsze konkursy mogą zostać rozegrane bez publiczności, ponieważ zamknięcie terenu skoczni jest łatwiejsze niż tras biegowych w lesie.

"Bardziej chodzi o biegi narciarskie, które co roku są wielkim wydarzeniem. W ubiegłym roku na trasach biegowych zebrało się 37 tysięcy osób" - skomentował dziennik "Aftenposten".

Czwartą edycję Raw Air zaplanowano na 6-15 marca na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersundzie.