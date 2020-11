Po poniedziałkowych testach na obecność koronawirusa w organizmach polskich skoczków, wreszcie poznano ich wyniki. Wszyscy reprezentanci Polski mogą ruszyć w drogę na Puchar Świata w Ruce. Ten odbędzie się już w najbliższy weekend.

Puchar Świata w nowej rzeczywistości to przede wszystkim regularne testowanie zawodników na obecność koronawirusa w ich organizmach. Pierwszy stres polscy skoczkowie mają już za sobą.

Reprezentacja Polski przeszła badania w poniedziałek. Tego samego dnia było już wiadomo, że powodów do obaw nie muszą już mieć Michał Doleżal oraz Piotr Żyła.

Według informacji, które dotarły we wtorkowy poranek, cała kadra oraz wszyscy trenerzy i współpracownicy otrzymali negatywne wyniki testów, co oznacza, że są zdrowi. Tym samym drużyna może ruszyć w pełnym składzie na kolejny pucharowy przystanek do fińskiej Ruki.

Teraz przed "Biało-Czerwonymi" długa podróż. Z auta, przesiądą się na prom. To zupełnie inna forma podróży niż w latach ubiegłych.

W Finlandii odbędą się dwa konkursy indywidualne. Trener Doleżal zdecydował, że na kolejną rywalizację zabierze ze sobą Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Klemensa Murańkę, Andrzeja Stękałę oraz Pawła Wąska.