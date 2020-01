Niemieckie Titisee-Neustadt to najbliższy przystanek Pucharu Świata w skokach narciarskich. Od piątku do niedzieli zawodnicy będą tam walczyli także o dodatkową premię w wysokości 25 tysięcy euro.

Systematycznie rośnie popularność różnego rodzaju minicykli w Pucharze Świata. Czasy kiedy w kalendarzu był tylko Turniej Czterech Skoczni dawno minęły. Choć oczywiście prestiż tej imprezy wciąż zdecydowanie jest największy to skoczkowie w poprzednim sezonie mieli jeszcze: Raw Air, Willingen Five i Planica Seven.

W cyklu 2019/20 doszedł natomiast Titisee-Neustadt Five. Idea wszystkich tych zawodów jest taka sama. Tworzy się dodatkową klasyfikację, w której brane są pod uwagę skoki oddane przez cały weekend - w kwalifikacjach oraz w konkursach. Zwycięzca wyjeżdża z dodatkowym czekiem.

W składzie reprezentacji Polski zaszła jedna zmiana. Trener Michal Doleżal zdecydował, że słabo spisującego się Jakuba Wolnego zastąpi Aleksander Zniszczoł. Do rywalizacji przystąpią także: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula i Maciej Kot. Wolny będzie natomiast w Polsce trenował pod okiem trenera Zbigniewa Klimowskiego.

Po zawodach w Predazzo liderem klasyfikacji generalnej PŚ został Karl Geiger. Niemiec jest w świetnej formie i we Włoszech wygrał oba konkursy. Za każdym razem drugie miejsce zajmował Austriak Stefan Kraft, a trzecie Kubacki.

Geiger ma 120 punktów przewagi nad Kraftem. Trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi traci do lidera 164 pkt, a czwarty Kubacki 255. W Predazzo dobrze spisywał się także Stoch, który dwukrotnie był czwarty. On w "generalce" jest szósty.

W poprzednim sezonie zawody w Titisee-Neustadt odwołano z powodu braku śniegu. Również w obecnym długo stały pod znakiem zapytania, ale ostatecznie mają zostać przeprowadzone.

Gospodarzem Pucharu Świata ta niemiecka miejscowość jest od 2001 roku. Z 15 do tej pory rozegranych tam konkursów indywidualnych najwięcej wygrali Polacy - cztery. Adam Małysz triumfował tam w 2001 roku i dwukrotnie w 2007, a w 2013 najlepszy był Stoch.

Program konkursów PŚ w Titisee-Neustadt:

piątek, 17 stycznia

16.00 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 18 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19 stycznia

14.15 - seria próbna

15.15 - pierwsza seria konkursowa