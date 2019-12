Przed nami drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, rozgrywany w szwajcarskim Engelbergu. W sobotę zwyciężył Kamil Stoch, a dziś po pierwszej serii zajmuje piąte miejsce, z zaledwie 2,9 pkt straty do prowadzącego Roberta Johanssona. Śledź relację z Interią.

Dla polskiego zawodnika to była pierwsza wygrana indywidualnie w tym sezonie.

W dzisiejszym konkursie bierze udział siedmiu Polaków: Klemens Murańka (nr 26), Stefan Hula (nr 34), Jakub Wolny (nr 36), Maciej Kot (nr 37), Piotr Żyła (nr 46), Dawid Kubacki (nr 55) i Kamil Stoch (nr 59).

Nasi skoczkowie będą mieli w tym roku świąteczną przerwę. Z powodu zbyt wysokiej temperatury odwołano mistrzostwa Polski, które 26 grudnia miały odbyć się w Wiśle.

Następnym przystankiem dla najlepszych skoczków będzie więc Oberstdorf, gdzie już 28 grudnia zaczyna się Turniej Czterech Skoczni.

W niedzielnym konkursie weźmie udział aż 63 zawodników. Wcześniej nie udało się rozegrać kwalifikacji z powodu bardzo silnie wiejącego wiatru.



Przebieg niedzielnego konkursu:

I seria:

Konkurs rozpoczęło dwóch reprezentantów gospodarzy - Gabriel Karlsen i Andreas Schuler. Lepiej z nich zaprezentował się Schuler, skacząc aż na 132 m! Po chwili został wyprzedzony przez Mackenzie Boyd-Clowesa, choć ten skoczył aż sześć metrów krócej.

Od początku jury "kombinowało" z ustawieniem belki. Rywalizację rozpoczęto z 19. platformy, następnie zmieniono ją na 17., po czym wrócono do 19. Po 20 skokach, gdy wciąż prowadził Boyd-Clowes, rozbieg został wydłużony o jeszcze jedną belkę, a potem obniżony o dwie.

Jako pierwszy z Polaków na belce startowej usiadł Klemens Murańka. 25-latek uzyskał 113,5 m i po swojej próbie zajmował dopiero 17. miejsce. Bez szans na awans do drugiej serii.

Stefan Hula spisał się niewiele lepiej od Murańki i po swoim skoku na 115,5 m zajmował dopiero 12. miejsce. Wydawało się, że nie ma szans na awans do kolejnej serii, ale koszmarne warunki sprawiały, że kolejni zawodnicy skakali jeszcze krócej i Huli udało się awansować do finałowej rundy.



Jeszcze gorszy rezultat odniósł Jakub Wolny, uzyskując jedynie 108,5 m, co pozwoliło mu wyprzedzić zaledwie siedmiu zawodników. Maciej Kot, skaczący bezpośrednio po Wolnym, wylądował zaledwie metr dalej.

Polacy skakali przy niesprzyjających warunkach, ale to jeszcze nic przy tych, z którymi musiał zmierzyć się Simon Ammann. Szwajcar dostał aż 22,5 pkt rekompensaty, ale cóż z tego, skoro warunki pozwoliły mu skoczyć tylko 85,5 m i czterokrotny mistrz olimpijski zajmował ostatnią pozycję.



Piotr Żyła skakał w jeszcze gorszych warunkach niż Ammann! Reprezentant Polski dostał 26,2 pkt rekompensaty, ale zdołał skoczyć jedynie 111 m. Po swoim skoku zajmował 20. miejsce, będąc niepewnym awansu do drugiej serii. Ten zapewnił sobie za to Hula.

Skaczący niedługo po Żyle Jan Hoerl skakał już w zupełnie innych warunkach. Miał odjętych 0,8 pkt za wiatr, uzyskał 134 m i objął prowadzenie. Tyle samo uzyskał Robert Johansson, wyprzedzając Hoerla.

Warunki znów się pogorszyły, gdy skakał Dawid Kubacki. Podopieczny Michala Doleżala skoczył 113,5 m, dostając 12,3 pkt dodane za wiatr. Zajmował dopiero 40. miejsce, będąc już pewnym, że nie dostanie się do drugiej serii.

Jedynym Polakiem, który poradził sobie z trudnymi warunkami był Kamil Stoch. Wczorajszy zwycięzca skoczył 128,5 m, dostając 11,2 pkt za wiatr. To dało mu trzecie miejsce po jego próbie!

Nie poradził sobie za to skaczący po Stochu Daniel Andre Tande, który nie zakwalifikował się do drugiej serii. Po chwili Stocha wyprzedził Karl Geiger. Skaczący na końcu Stefan Kraft dostał 15,3 pkt bonifikaty, co przy odległości 127 dało mu czwarte miejsce, tuż przed Stochem.

Po pierwszej serii prowadził więc Robert Johansson, przed Peterem Prevcem, Karlem Geigerem i Stefanem Kraftem. Kamil Stoch zajmował piąte miejsce, ale miał tylko 2,9 pkt straty do lidera. Oprócz Stocha jedynym Polakiem w drugiej serii będzie Stefan Hula (28. miejsce).



