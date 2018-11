PŚ w skokach w Ruce. Trwa konkurs indywidualny na żywo

Na skoczni w Ruce w Finlandii trwa konkurs indywidualny Pucharu Świata. Śledź przebieg rywalizacji z Interią!

Na razie pogoda niemal całkowicie torpeduje plany skoczków na obiekcie Rukatunturi. To już tradycja, że w Kuusamo karty rozdaje silnie wiejący wiatr i od piątku nie daje za wygraną. Zaczęło się od przeniesienia piątkowych treningów i kwalifikacji na sobotę rano, ale warunki niewiele się poprawiły.

Dzisiaj udało się tylko rozegrać jeden trening, ale organizatorzy na jego przeprowadzenie potrzebowali aż półtorej godziny. W nierównych warunkach najlepiej z Polaków spisał się 10. Piotr Żyła (131 m). Trening wygrał Niemiec Markus Eisenbichler (137 m), przed duetem Norwegów Robertem Johanssonem (135 m) oraz Andersem Fannemelem (134 m).



Z kolei kwalifikacje znów zostały przesunięte i miały się odbyć bezpośrednio przed konkursem, w miejsce serii próbnej. Niestety i ta próba spełzła na niczym, bo krótko przed godziną 15.30 zapadła decyzja o ich całkowitym odwołaniu. Tym samym ma zostać rozegrany tylko konkurs, którego początek wyznaczono na godz. 16.30, następnie na 16.45 czasu polskiego, aż w końcu - chyba już w akcie desperacji - jury zarządziło start o godz. 17.50.

Nasz kraj w Ruce reprezentuje sześciu zawodników: Maciej Kot, Stefan Hula, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.

Decyzją jury zawody rozpoczęły się z bramki numer 7. Po słabych skokach sześciu skoczków fińskich i jednym z Japonii, pierwszym zawodnikiem, który oddał bardzo dobry skok, był Jernej Damjan. Słoweniec skoczył 129,5 m i z dużą przewagą uplasował się na prowadzeniu (nota 114,4 pkt).



Ta odległość nie przeraziła pierwszego z Polaków, skaczącego z nr 14 Stefana Huli. Reprezentant Polski wykorzystał korzystne warunki wietrzne i pofrunął na 133,5 m. Z łączną notą 118 pkt wskoczył na pierwsze miejsce.

Po skokach piętnastu zawodników, tylko czterech uzyskało trzycyfrową notę. Poza Hulą i Damjanem, byli to Norweg Daniel Andre Tande (106 pkt) i Szwajcar Simon Ammann (103,8).



Hula cieszył się prowadzeniem do czasu, aż na belce usiadł Gregor Schlierenzauer. Austriak poleciał dalej od Polaka o dwa metry (135,5 m) i z notą 124,9 pkt był nowym liderem.

Jednak to, co zrobił Domen Prevc (nr 21), wszystkich wprawiło w zachwyt. Słoweniec długo szybował nad zeskokiem i wylądował niemal na wypłaszczeniu, osiągając imponującą odległość 146 m. Wraz z ocenami za styl uzyskał niemal 10-punktowe prowadzenie.



Zaledwie 0,2 pkt zabrakło Władimirowi Zografskiemu, by wyprzedzić Prevca. Bułgar w trudniejszych warunkach skoczył 140 metrów i z notą 133,4 był za plecami lidera.