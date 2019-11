​Trwają kwalifikację przed sobotnim konkursem indywidualnym na skoczni Rukatunturi (K-120) w Ruce, nieopodal Kuusamo. Czy wszyscy Polacy wywalczą awans do pierwszej serii zawodów? Śledź przebieg kwalifikacji razem z Interią!

Na belce pojawiło się 65. zawodników, w tym siedmiu "Biało-Czerwonych": Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot, Stefan Hula oraz Klemens Murańka.

Po tym co oglądaliśmy na treningach można było wnioskować, że czeka nas niezwykle emocjonująca, ale i... nierówna walka. O ile w Wiśle wiatr utrudniał nieco skoczkom całkowicie sprawiedliwą rywalizację, o tyle to, co działo się na Ruce podczas sesji treningowych, chwilami zakrawało o absurd.

Na początku pierwszego treningu zawodnicy startowali z belki numer 18, jednak ze względu na mocno sprzyjające warunki jury sukcesywnie przesuwało platformę w dół, aż w końcu znalazła się ona na poziomie oznaczonym cyfrą "7". Wiązało się to z ogromnymi rekompensatami dla skoczków z czołówki.

Niestety aura nie była dla nich łaskawa. Dawid Kubacki został wręcz "zdmuchnięty" i skoczył tylko 92 m. Jeszcze gorzej poradził sobie Ryoyu Kobayashi, który wylądował na 85. metrze. W tych okolicznościach nieprawdopodobnym wydawał się wyczyn Daniela-Andre Tandego. Norweg pofrunął aż 145,5 m. i został zdecydowanym zwycięzcą pierwszego treningu.

W drugiej sesji najlepszy był Timi Zajc, przed Robertem Johanssonem i Dawidem Kubackim. Tuż za najlepszą trójką uplasował się Kamil Stoch. Liderzy naszej kadry udowodnili więc, że są w świetnej formie, a słabe wyniki w pierwszym treningu były spowodowane w dużej mierze kiepskimi warunkami.



Kwalifikacje

Kwalifikacje, podobnie jak treningi, toczyły się przy mocno sprzyjających warunkach. Organizatorzy postanowili rozpocząć rywalizację z dziewiątej platformy.

Jako pierwszy na belce pojawił się Arttu Pohjola, który uzyskał 109 m. Skaczący po nim dwaj rodacy nie zdołali go wyprzedzić - Juho Ojala i Jonne Vetelainen nie dolecieli nawet do setnego metra.

Potem rozpoczęło się poważne skakanie - Jarkko Maata skoczył 125,5 Niko Kytosaho 130,5, a Roman Koudelka 132 m. Ten skok pozwolił Czechowi objąć prowadzenie. Euforię kibiców osłabił nieco Kanadyjczyk Matthew Soukup, "spadając" na 82. m. Kolejni zawodnicy także nie byli w stanie doskoczyć do punktu konstrukcyjnego.

Z czasem wiatr zacząć utrudniać rywalizację. Występujący z numerem "11" Stephan Leyhe obejrzał nawet czerwone światło i musiał opuścić belkę. Potem osiągnął odległość 120 m.

Chwilę potem na rozbiegu pojawił się Stefan Hula. Polak skoczył 117 metrów, otrzymał przeciętne noty i po swojej próbie plasował się na szóstej lokacie.

Kolejnym z Orłów był Klemens Murańka, który mógł być z siebie zadowolony. 125,5 m pozwoliło mu wierzyć w awans do konkursu. Pewny występu w zawodach mógł być Piotr Żyła. Popularny "Wewiór" skoczył 133,5 metra i objął prowadzenie. Murańka i Żyłę rozdzielał Noriaki Kasai, który nie przekroczył granicy 100 metrów. Po chwili tuż za Żyłę wskoczył reprezentant gospodarzy - Antti Aalto.