Na skoczni Aist w Niżnym Tagile odbywa się drugi konkurs indywidualny podczas trzeciego weekendu z sezonem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Śledź relację na żywo z Interią!

W sobotę fatum na wymagającym obiekcie w Rosji, na którym Polacy dotąd radzili sobie nie najlepiej, przełamał Piotr Żyła. 31-latek z Wisły, który poradził sobie z problemami psychicznymi, ustabilizował formę i przeżywa drugą młodość, zajął drugie miejsce. "Wiewiór" był o włos, by zostać zwycięzcą konkursu, ale o 0,2 pkt lepszy okazał się rekordzista skoczni, Norweg Johann Andre Forfang.

W kwalifikacjach do niedzielnych zawodów wzięło udział sześciu podopiecznych Stefana Horngachera. Do konkursu awansowało pięciu. Najlepiej z Polaków spisał się Kamil Stoch, który był szósty. Dwa "oczka" niżej sklasyfikowany został Żyła. Kwalifikacje przebrnęli jeszcze Maciej Kot, Stefan Hula i Dawid Kubacki. Sztuka ta nie udało się jedynie Jakubowi Wolnemu. Polak miał problemy z wiązaniami przez co oddał próbę później niż planowano. Zdenerwowany Wolny skoczył tylko 109 m, a to było zdecydowanie za mało, żeby myśleć o występie w konkursie głównym.

Kwalifikacje wygrał rewelacyjny w tym sezonie Japończyk Ryoyu Kobayashi. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata skoczył 129 m. Drugie miejsce zajął niespodziewanie Amerykanin Kevin Bickner (129 m), a trzecie Niemiec Karl Geiger (126,5 m).

Konkurs zawodnicy rozpoczęli z szóstej belki startowej, a więc o jeden poziom wyżej niż w kwalifikacjach. Można było zatem się spodziewać dłuższych skoków. Liczyliśmy, że tak właśnie się stanie w przypadku Macieja Kota. 27-latek jednak uzyskał wynik o dwa metry gorszy niż w kwalifikacjach. Skoczył 117,5 m i to może okazać się za mało, żeby znaleźć się w czołowej "30". Nasz zawodnik musi czekać na to, co zrobią rywale, ale raczej większych szans na awans nie ma. W dalszym ciągu dyspozycja Macieja Kota jest daleka od ideału, a wiemy przecież doskonale, że stać go na dużo więcej.

O tym, że można latać daleko przekonał Kevin Bickner. Amerykanin, który w kwalifikacjach zajął niespodziewanie drugie miejsce, w konkursie pokazał, że nie był to przypadek. Wylądował na 129. metrze, czyli osiągnął tyle samo, co w kwalifikacjach i objął prowadzenie w konkursie.

Stefan Hula, podobnie jak Kot, szuka formy z poprzedniego sezonu. Jeden z najbardziej doświadczonych skoczków w kadrze Orłów uzyskał identyczny wynik jak kolega z reprezentacji. Dostał jednak większą bonifikatę za wiatr i z notą 106 pkt plasuje się wyżej od Kota. Jednak może to nie wystarczyć do awansu.

Bicknera na pozycji lidera zastąpił Szwajcar Killian Peier, który poszybował na 129,5 m. Bardzo dobry wynik - 129 m - miał Niemiec Richard Freitag, ale wywrócił się przy lądowaniu. Na szczęście nic mu się nie stało, ale noty otrzymał niskie.



Dużo lepiej niż w kwalifikacjach spisał się Dawid Kubacki. Polak w konkursie wylądował na 126. metrze (114,7 pkt) i zapewnił sobie występ w finale.