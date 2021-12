Kto mógł przewidzieć taką sytuację? Przed południem Polski Związek Narciarski poinformował, że z powodu silnego zapalenia zatok Kamil Stoch nie przystąpi do niedzielnej rywalizacji w Klingenthal.

Dzień wcześniej Stoch zajął trzecie miejsce w Klingenthal. To jego pierwsze podium w sezonie Pucharu Świata.

Na placu boju zostają więc: Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek, którzy walczą o kwalifikację do dzisiejszego konkursu, zaplanowanego na godzinę 16.00.

Przebieg kwalifikacji w Klingenthal:

Jako pierwszy awans do konkursu zapewnił sobie turecki zawodnik Faith Arda Ipcioglu. Wcześniej zdyskwalifikowano Amerykanina Kevina Bicknera, a później to samo spotkało Domena Prevca.



Awans do konkursu zapewnił sobie także Paweł Wąsek, pierwszy z "Biało-Czerwonych". Nasz zawodnik uzyskał odległość 120,5 m, co dało mu trzecie miejsce po swoim skoku.

Trzy metry dalej od Wąska skoczył Aleksander Zniszczoł i także nie miał problemów z zakwalifikowaniem się do konkursu. Wyprzedził drugiego z Polaków o 3,8 pkt.



Ze swojej próby bardzo zadowolony mógł być Simon Ammann, jako pierwszy przekraczając barierę 130 m. Doświadczony Szwajcar skoczył aż 131,5 m.

Dobry skok oddał też Piotr Żyła. Po swoim skoku na odległość 130,5 m zajmował drugie miejsce. Przegrywał jedynie z Danielem Andre Tande, mając pewny awans.



Długo na prowadzeniu utrzymywał się Niemiec Stephan Leyhe (136,5 m) zmieniony dopiero przez Szwajcara Kiliana Peiera (135 m). Jeszcze lepiej poradził sobie Japończyk Ryoyu Kobayashi, skacząc aż 137 m!

To właśnie Kobayashi zwyciężył w kwalifikacjach, wyprzedzając Peiera oraz lidera PŚ Karla Geigera. Żyła zajął ostatecznie 17. miejsce, Zniszczoł był 38., a Wolny 41.





