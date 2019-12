PŚ w skokach. Trwają treningi przed kwalifikacjami w Klinhenthal

Zaczyna się weekend ze skokami w Pucharze Świata w Klinhenthal. Na początek zawodnicy biorą udział w treningach, które poprzedzają zaplanowane na godz. 15.45 kwalifikacje. Śledź przebieg rywalizacji razem z Interią!

Kwalifikacje wyłonią zawodników do niedzielnego konkursu indywidualnego. Z kolei w sobotę na Vogtland Arenie (HS-140) odbędą się zmagania drużynowe.

Pucharowa karuzela wraca do Klingenthal po trzech latach przerwy, a Polacy mają bardzo dobre wspomnienia. To właśnie tam w sezonie 2016/17, pod wodzą austriackiego trenera Stefana Horngachera, po raz pierwszy wygrali konkurs drużynowy.



Trener Michal Doleżal zabrał do Niemiec siedmiu reprezentantów Polski, którzy będą kwalifikować się w następującej kolejności: Klemens Murańka (nr 6), Stefan Hula (nr 27), Jakub Wolny (nr 29), Piotr Żyła (nr 32), Maciej Kot (nr 33), Dawid Kubacki (nr 53) i Kamil Stoch (nr 54).

Pierwszy trening rozpoczął się z 14. platformy startowej, ale po locie Anttiego Aalto na 139 m, gdy Finowi w dodatku powiał "huragan" pod narty, rozbieg został od razu skrócony o dwa stopnie. W międzyczasie przyzwoicie, choć bez błysku, zaprezentował się Murańka, skacząc 121,5 m.

Hulę i Wolnego dzieliły tylko dwa numery startowe, ale otrzymali bardzo różne ujemne punkty za korzystny wiatr. To było najlepszym dowodem, że warunki na skoczni - jak to ma miejsce od początku sezonu - znów nie były sprawiedliwe. Hula otrzymał -11,3 pkt (122,5 m), a już Wolny tylko -4,3 pkt (116,5 m).



Korzystne warunki wykorzystał Żyła, który osiągnął 126,5 m, a skaczący jako następny Kot wylądował na 123 m, choć miał pod narty mocniejsze podmuchy.