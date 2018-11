Najlepsi skoczkowie świata rywalizują w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile (HS134). Śledź przebieg kwalifikacji z Interią!



Polakom jeszcze nigdy nie udało się stanąć na podium w Niżnym Tagile. Na skoczni Aist najlepszym obecnie wynikiem "Biało-Czerwonych" jest szóste miejsce Stocha z 13 grudnia 2015 roku. W poprzednim sezonie, w drugim konkursie w Niżnym Tagile trzykrotny mistrz olimpijski był siódmy, a Kot ósmy. Dzień wcześniej Stoch został sklasyfikowany na 15. pozycji, a Żyła na 10.

Miejsce to było także areną ostatniej wpadki Polaków. 14 grudnia 2014 odbył się ostatni konkurs, w którym żaden nie zajął miejsca w najlepszej trzydziestce.

Po trzech konkursach liderem klasyfikacji generalnej PŚ 2018/19 jest Ryoyu Kobayashi. Japończyk ma 70 punktów przewagi nad Stochem i 115 nad Żyłą.

Na treningach najlepiej z naszych zawodników spisali się Piotr Żyła (był trzeci w drugiej serii) oraz Dawid Kubacki (szósty w pierwszej). Szczegóły znajdziesz tutaj - kliknij !

Kwalifikacje rozpoczęły się z drugiej belki startowej.

Maciej Kot wykorzystał korzystny wiatr i pofrunął na 128. metr. Jako pierwszy zawodnik przekroczył punkt konstrukcyjny skoczni (120 m) i objął prowadzenie z notą 115,7 pkt. Był to już trzeci dobry skok Kota w Niżnym Tagile, co może zapowiadać powrót do formy.



Tuż po nim skakał Severin Freund. Niemiec walczy o powrót do formy po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i tym razem nie mógł być zadowolony z wyniku - zaledwie 107 m, ale to wystarczyło, aby zakwalifikować się do konkursu. Lepiej od zdobywcy Kryształowej Kuli z 2015 roku spisał się Stefan Hula. Osiągnął 115 m (94,3 pkt), co dało mu pewny awans.

Na pozycji lidera zmienił Kota dopiero Antti Aalto. Fin poszybował na 130. metr, co dało mu notę o prawie dziesięć punktów wyższą od naszego reprezentanta.



Maciej Wolny wykonał plan minimum - skoczył 115 m (nota 98,6 pkt) i zakwalifikował się do konkursu. Lepszy skok oddał Dawid Kubacki - 120,5 m (105,6 pkt).

Nowym liderem został Johann Andre Forfang. Norweg skakał w lepszych warunkach niż Aalto i osiągnął 133,5 metra (127,1 pkt). Zwycięzca pierwszych zawodów PŚ w obecnym sezonie - Jewgienij Klimow nie poradził sobie z presją podczas obu serii treningowych, ale po kwalifikacjach mógł odetchnąć z ulgą. Wprawdzie nie zachwycił (113,5 m), ale wywalczył awans.

Świetnie skoczył Piotr Żyła! Osiągnął rozmiar skoczni (134 m), dostał wysokie noty i został nowym liderem.



Program zawodów w Niżnym Tagile:

piątek, 30 listopada:

15.45 - kwalifikacje



sobota, 1 grudnia:

14.45 - seria próbna

15.45 - pierwsza seria konkursowa



niedziela, 2 grudnia:

14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursowa