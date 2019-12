PŚ w skokach. Trwają kwalifikacje na skoczni w Klingenthal

Trwają kwalifikacje przed niedzielnym konkursem indywidualnym na skoczni w Klingenthal. Jak poradzą sobie Polacy? Śledź przebieg zmagań razem z Interią!

Kwalifikacje miały rozpocząć się o godzinie 15.45, lecz ostatecznie zostały przełożone na godzinę 16.00. Powodem takiej decyzji byłe intensywne opady śniegu, które utrudniały organizatorom odpowiednie przygotowanie zeskoku.



Na belce zobaczymy dziś siedmiu "Biało-Czerwonych". Będą to: Klemens Murańka (nr 6), Stefan Hula (nr 27), Jakub Wolny (nr 29), Piotr Żyła (nr 32), Maciej Kot (nr 33), Dawid Kubacki (nr 53) i Kamil Stoch (nr 54).

W obu sesjach treningowych poprzedzających kwalifikacje triumfował Japończyk Ryoyu Kobayashi, który dwukrotnie szybował na odległość 139 m.

Forma Polaków nie zachwycała - żaden z nich nie zdołał wskoczyć do pierwszej dziesiątki. Polscy kibice mogli być zmartwieni zwłaszcza skokiem Kamila Stocha podczas pierwszego treningu. Orzeł z Zębu skoczył jedynie 113,5 m. W drugiej sesji zaprezentował się już jednak znacznie lepiej, osiągając odległość 131,5 m.

Należy także odnotować, że równą i sprawiedliwą rywalizację znacznie utrudniaj wiatr, wiejący w różnych kierunkach, toteż często dwóch skaczących po sobie zawodników uzyskiwało zgoła odmienne bonifikaty punktowe.



Wyniki Polaków w I treningu:

13. Kubacki (124 m), 15. Żyła (126,5 m), 30. Hula (122,5 m), 33. Kot (123 m), 35. Wolny (116,5 m), 43. Murańka (121,5 m), 54. Stoch (113,5 m)

Wyniki Polaków w II treningu:

18. Żyła (123 m), 19. Stoch (131,5 m), 21. Wolny (127,5 m), 22. Kubacki (129 m), 31. Hula (124,5 m), 36. Murańka (121 m), 43. Kot (117 m)

(Więcej na temat piątkowych treningów przeczytasz TUTAJ ).



Przebieg kwalifikacji:

Serię kwalifikacyjną rozpoczął Mackenzie Boyd-Clowes skokiem na odległość 126 m. Kilka minut później na belce startowej zasiadł pierwszy z Polaków - Klemens Murańka. Zawodnik nie trafił na dobre warunki i wylądował na 112. metrze.



Pierwszym ze skoczków, którzy awansowali do konkursu był Czestmir Kożiszek. Ładnym skokiem na odległość 128 m popisał się Gregor Deschwanden. Antti Aalto skoczył jeszcze dalej - 135,5 m.

Rosyjski skoczek Klimov odpowiedział skokiem o długości 134. metrów. Z awansu do niedzielnego konkursu może cieszyć się natomiast Noriaki Kasai, którego pozycja w kadrze ze względu na wyniki jest ostatnio zagrożona. Japończyk skoczył 123,5 m.



Markus Eisenbichler uzyskał z kolei 126,5 m, plasując się po skoku na trzeciej pozycji. Chwilę potem po rozbiegu sunął już Stefan Hula. Podopieczny Doleżala skakał niemal w kompletnej ciszy. Bezwietrzne warunki dały mu szansę na lądowanie na 118. metrze i pozwoliły na wejście do konkursu Klemensowi Murańce.

Jakub Wolny uzyskał identyczną odległość, jak starszy kolega. Ten pewnie wywalczył bilet do niedzielnej rywalizacji. Po Polaku 129 m pofrunął Naoki Nakamura. Niczego sobie skokiem zabłysnął też Ammann. 125 m Szwajcara dało mu powody do zadowolenia. Jeszcze większą radością obdarzył kibiców Piotr Żyła. Polak skoczył 135,5 m! Dziesięć metrów bliżej wylądował Maciej Kot. To dało mu oczywiście pewny awans do konkursu.

Po kilku kolejnych zawodnikach, na miejscu przeznaczonym dla lidera wciąż stał Żyła. Nie zmienił tego nawet Johann Andre Forfang, który w piątkowych treningach spisywał się niemal wzorowo, lądując poza 130. metrem. Norweg w kwalifikacjach skoczył zaledwie 117 m.



Robert Johansson skoczył 133,5 m, ale również on nie zagroził reprezentantowi Polski.