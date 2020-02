Siedmiu Polaków walczy w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu na austriackiej skoczni Kulm. Dołącz do relacji i śledź ich przebieg z Interią!

Sobota w austriackim Bad Mitterndorf była dla Polaków bardzo udano - Piotr Żyła zwyciężył na "mamuciej" skoczni, Dawid Kubacki zajął piąte miejsce, a Kamil Stoch siódme. Czy dziś uda im się powtórzyć swoje osiągnięcia?

Najpierw cała trójka, a także pozostali "Biało-Czerwoni" - Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny - muszą przebrnąć przez kwalifikacje. Do niedzielnego konkursu awans wywalczy jedynie 40 z 53 skoczków.



Początek niedzielnego konkursu o godzinie 11.

Przebieg kwalifikacji:

Zawodnicy rozpoczęli kwalifikacje w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych w klasyfikacji PŚ w lotach. Jako pierwszy na belce pojawił się Włoch Federico Cecon, który uzyskał 187 m. Tuż po nim kompletnie nie poradził sobie Gregor Schlierenzauer, skacząc zaledwie 101,5 m. To wynik na "mamucie" wręcz kompromitujący.

Jako piąty skoczek, a pierwszy z Polaków, skok kwalifikacyjny oddał Klemens Murańka. Wylądował na 196,5 m. Znacznie krócej od Murańki, bo 184,5 m uzyskał Andrzej Stękała, który jednak otrzymał sporą rekompensatę za wiatr w porównaniu do konkurentów. Obaj musieli liczyć na potknięcia rywali, by awansować do konkursu.