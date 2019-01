PŚ w skokach. Trwa trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Na żywo

Na skoczni Bergisel w Innsbrucku trwa trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Na półmetku rywalizacji najwyżej notowanym Polakiem jest Dawid Kubacki, trzeci w klasyfikacji generalnej. W zawodach bierze udział piątka "Biało-Czerwonych". Śledź przebieg rywalizacji w Interii na żywo!

Po pierwszej części rywalizacji w Niemczech, najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie przenieśli się do Austrii, gdzie dzisiaj skaczą w Innsbrucku. Następnie finał Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w niedzielę na obiekcie im. Paula Ausserleitnera w Bischofshofen.

Na półmetku TCS prowadzi fantastycznie dysponowany od początku sezonu Ryoyu Kobayashi. Japończyk wygrał dotąd sześć z dziewięciu konkursów i, jednocześnie w roli lidera klasyfikacji generalnej PŚ, jest faworytem do zwycięstwa. Po piętach depcze mu, ze stratą tylko 2,3 pkt, Niemiec Markus Eisenbichler, który wczoraj w kwalifikacjach niespodziewanie zajął dopiero 32. miejsce.

W talii Orłów Stefana Horngachera prym wiedzie, co dla wielu jest zaskoczeniem, Dawid Kubacki. Polak uzupełnia podium, a do lidera traci 22,9 pkt. Broniący tytułu Kamil Stoch jest szósty, a Piotr Żyła ósmy. W konkursie wystąpią także Jakub Wolny i Stefan Hula, zaś kwalifikacji nie przebrnęli Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł.



W poprzedzającej konkurs serii próbnej zawodnicy skakali przy mocnym wietrze pod narty, większość z belki numer zero. Dobrze spisał się Kamil Stoch (5. miejsce, 127 m) i Dawid Kubacki (6., 124 m), słabiej Hula (28., 117,5 m) i Wolny (31., 118 m), a dużo poniżej swoich aktualnych możliwości Żyła (27., 118,5 m). Klasę potwierdził skaczący w innej lidze Kobayashi, który pofrunął na 131,5 m i z dużą przewagą zajął pierwsze miejsce.



I seria konkursu:

W związku ze sprzyjającymi warunkami wietrznymi, zawody rozpoczęły się z pierwszej belki.

Już w drugiej parze, rywalizującej w systemie KO, wystąpił Kamil Stoch. Orzeł z Zębu pofrunął na 126,5 m, imponująco odpowiadając na próbę Clemensa Aignera, który wylądował na 119,5 m. Polak naturalnie pokonał Austriaka, a w dodatku dzięki wysokim notom za styl otrzymał notę 119,2 pkt (przy 98,1 pkt Aignera).



W czwartej parze na belce usiał drugi z Polaków Jakub Wolny, który skakał przy słabszym wietrze z przodu (116,5 m; 99,4 pkt). Lepszy okazał się Bułgar Władimir Zografski, osiągając dokładnie punkt konstrukcyjny skoczni (120 m; 103,6 pkt) i pokonał Polaka w bezpośredniej rywalizacji.

Kapitalny skok, najdłuższy w zawodach oddał Robert Johansson (129 m), ale po zliczeniu rekompensaty za wiatr minimalnie przegrał o 0,2 pkt z Kamilem Stochem.

Koszmarnie spisał się Piotr Żyła, oddając fatalny skok na 113,5 m. Najzdolniejszy ze Słoweńców Timi Zajc nie mógł zmarnować takiej szansy, a w dodatku oddał imponujący skok na 130 m, zostając przy tym nowym liderem konkursu.

Niedużą stratę do najlepszych miał wicelider TCS Markus Eisenbichler (129 m; 114,2 pkt), który wygrał rywalizację z Philippem Aschenwaldem, a Austriak przewodził liście pięciu najlepszych przegranych.

W dziewiątej parze wysoko nad zeskokiem leciał Stefan Hula, ale to nie przełożyło się na odległość (120 m;, 100,8 pkt). W podobnym miejscu lądował Antti Aalto, ale dokładny pomiar wskazał, że Fin osiągnął trzy metry mniej i to Polak wszedł do serii finałowej.

Po skokach dwudziestu zawodników prowadził Słoweniec Timi Zajc, przed Kamilem Stochem oraz Robertem Johanssonem.

Wybornej formy wciąż nie może odzyskać pierwszy lider tegorocznego cyklu PŚ Jewgienij Klimow. Rosjanin przegrał walkę w parze z Japończykiem Yukiyą Sato, który "odpalił" 129 m i wskoczył na drugie miejsce, przed Stocha.

Nadspodziewanie dobrze zaprezentował się multimedalista olimpijski Simon Ammann. Szwajcar osiągnął odległość 125 m i zameldował się w czołówce.

Chwilkę trzeba było czekać na kolejny "pocisk", który ze swoje arsenału wypuścił Richard Freitag. Niemiec poszybował na 128 m, co dało mu piąte miejsce.

Po 30 skokach na prowadzeniu nadal pozostawał Zajc, przed Japończykiem Sato i Stochem.

Fenomenalny skok, najdłuższy w konkursie, zaprezentował Andreas Stjernen. Norweg o metr przekroczył barierę 130 m i został nowym liderem konkursu, spychając Stocha poza podium.

Mocno o odległość powalczył także Stefan Kraft. Austriak "szarpnął" na 129,5 m i, doliczając punkty za noty oraz bonifikatę za warunki wietrzne, pozwoliło mu to przedrzeć się na czoło stawki.

Rywalowi dalekiej odległości pozazdrościł Stephan Leyhe. Niemiec po skoku na 129 m wyprzedził Stocha, plasując się na czwartym miejscu.

W ostatniej "polskiej parze" zaprezentował się najlepszy z Orłów Dawid Kubacki, który musiał odpowiedzieć na słaby skok Słoweńca Roka Justina (117 m). Skoczek z Nowego Targu pofrunął na 130 m, ale odjęto mu aż 15,5 pkt za wiatr, przez co z notą 118 pkt wylądował dopiero na ósmym miejscu (strata 8,8 pkt do lidera Krafta).

W 22. parze przepadł Andreas Wellinger. Niemiec nie doleciał do 120 m (118,5 m) i bardzo wyraźnie przegrał ze Szwajcarem Killianem Peierem (127 m).

W przedostatniej parze wiele obiecywano sobie po Romanie Koudelce. Czech awansował do serii finałowej, ale skok na 123 m właściwie pogrzebał jego szanse na wysokie miejsce w całym TCS.

Kończący rywalizację lider "generalki" Ryoyu Kobayashi udowodnił, że jest poza zasięgiem wszystkich rywali. Odległość 136 metrów, krótsza tylko o półtora metra od rekordu skoczni, pozwoliła mu znokautować rywali na półmetku rywalizacji. Przewaga Japończyka nad drugim Kraftem wynosiła 10,2 pkt.

Po pierwej serii najwyżej notowany z Polaków był Stoch (7. miejsce), kolejnym Kubacki (10. miejsce), a ostatnim z Orłów z awansem do drugiej serii Hula (29.). Pierwszej serii nie przebrnęli Piotr Żyła oraz Jakub Wolny.

Wyniki Polaków w pierwszej serii:

Kamil Stoch 119,2 pkt (126,5 m) - Clemens Aigner 98,1 pkt (119,5 m) - awans Stocha (7. miejsce)

Jakub Wolny (34.) 99,4 pkt (116,5 m) - Władimirem Zografskim 103,6 pkt (120 m) - awans Zografskiego

Piotr Żyła (42.) 90,7 pkt (113,5 m) - Timi Zajc 122,1 pkt (130 m) - awans Zajca

Stefan Hula 100,8 pkt (120 m) - Antti Aalto 93 pkt (117 m) - awans Huli (29.)

Dawid Kubacki 118 pkt (130 m)- Rokiem Justinem (117 m) - awans Kubackiego (10.)