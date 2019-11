Przed nami drugi weekend z zimowym Pucharem Świata na skoczni Rukatunturi w Ruce. Trener naszej kadry Michal Doleżal zabrał do Finlandii siedmiu "Biało-Czerwonych". Na początek oficjalny trening, który możesz śledzić tutaj razem z Interią!

Inauguracja w Wiśle nie przebiegła do końca po myśli naszych zawodników. W drużynie polski zespół zajął trzecie miejsce, a indywidualnie na najniższym stopniu podium stanął Kamil Stoch.

Trener Doleżal zabrał na konkursy nieopodal Kuusamo czwórkę, która stanowi o sile naszej drużyny, czyli poobijanego po upadku na skoczni im. Adama Małysza Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Dawida Kubackiego i Stocha. Dodatkowo szansę wykazania się dostaną Maciej Kot, Stefan Hula i Klemens Murańka.



Na skoczni Ruka w sobotę i w niedzielę odbędą się dwa konkursy indywidualne. Po inauguracji w Wiśle liderem cyklu jest Norweg Daniel-Andre Tande (wiceliderem jest Słoweniec Anże Laniszek).

Pierwszy trening

Próbne zmagania rozpoczął z 18. belki startowej Fin Arttu Pohjola. 18-latek nieźle sobie poradził i wylądował na 117 m. Po chwili świetnie spisał się zawodnik z numerem cztery Jarkko Maeaettae. Doświadczony rodak nastolatka poszybował aż na 129,5 m.



Po tym locie belkę obniżono aż o dwie platformy, a mimo to doskonale spisał się Roman Koudelka. Czech wykorzystał dobre warunki wietrzne i osiągnął 132 m. Tę odległość o pół metra poprawił dopiero Dominik Peter, ale Szwajcar otrzymał znacznie więcej ujemnych punktów za korzystniejszy wiatr.



Z nr 13 na belce usiadł pierwszy Polak Stefan Hula i spisał się bardzo dobrze. Nasz rodak poszybował na 133 m i ex-aequo z Czechem plasował się na pierwszej pozycji. Po popisie naszego skoczka jury znów weszło do gry i obniżyło belkę o kolejne dwa stopnie (nr 14). Następnym zawodnikiem był debiutujący w PŚ multimedalista olimpijski Simon Ammann (konkursy w Wiśle opuścił na własne życzenia), ale Szwajcar lądował dziesięć metrów bliżej od Huli. Metr dalej od Ammanna lądował Klemens Murańka (124 m).



Kto zmienił Hulę na prowadzeniu? Kolejny Polak - Piotr Żyła. Nasz Orzeł oddał znakomity skok na 137,5 m, zdecydowanie meldując się na czele stawki. Po popisie Żyły doszło do kolejnej ingerencji w platformę startową, która została opuszczona na 12. poziom. Od tego momentu rekompensata za rozbieg wynosiła 33,2 pkt!



Popis Żyły był dopiero wstępem do niesamowitego latania, bowiem Markus Eisenbichler spektakularnie pofrunął na 143 m i z wielką przewagą spoglądał na wszystkich z góry treningowej klasyfikacji. Biorąc pod uwagę niską belkę i ogrom punktów dodanych, imponująco zaprezentował się także Jakub Wolny, który po skoku na 126 m plasował się za plecami Niemca. Warto dodać, że Polak skakał już z 10. belki.



Obiecująco ze skocznią "przywitał" się również Maciej Kot. Odległość 125 m, przy tak ogromnej liczbie dodanych punktów za rozbieg, plasowała naszego Orła w szerokiej czołówce, za Wolnym i Żyłą.



Długo wydawało się, że nie ma mocnych na Eisenbichlera. Dopiero skaczący z nr 47 Daniel Huber przedarł się na prowadzenie. Austriak, jako drugi z zawodników, przekroczył linię 140 m (dokładnie 141 m), co dało mu nieznaczne prowadzenie. Po tym popisie belka "zjechała" na dziewiąty stopień, ale tylko na chwilę. Na prowadzenie przedarł się Peter Prevc (141,5 m) i automatycznie ustawiono belkę na pozycję 7. Marius Lindvik otrzymał rekompensatę 60,9 pkt i po skoku na 134,5 m przegrywał tylko ze Słoweńcem.



Prowadzenie Prevca nie trwało długo, bo fantastycznie spisał się Robert Johansson. 137 metrów wystarczyło Norwegowi, by znaleźć się przed wszystkimi. Niespodziewanie totalnie nie wyszedł skok jednemu z naszych asów Dawidowi Kubackiemu, który zaliczył ledwie 92 m, jednak nasz zawodnik otrzymał niebezpieczny podmuch wiatru i musiał się ratować.

Warunki w jednej sekundzie zaczęły gromić faworytów. Dość powiedzieć, że Ryoyo Kobayashi wręcz "spadł" ledwie na 85 m. W takich warunkach również bardzo blisko, choć sporo dalej od Japończyka, lądował Kamil Stoch. Orzeł z Zębu doleciał do 104,5 m.

Tymczasem zupełnie nieprawdopodobnie spisał się zwycięzca z Wisły, zamykający pierwszy trening Tande. Norweg osiągnął fenomenalną odległość 145,5 m i w rezultacie, ze sporą przewagą, zwyciężył w pierwszym treningu. Najlepszy z Polaków (16. miejsce) był Wolny (126 m).

Zdjęcie Najlepsza "20" pierwszego treningu w Ruce / berkutschi.com /

Drugi trening

Drugi rozdział próbnych skoków jury od razu rozpoczęło z niższego pułapu, ustawiając belkę na pozycji dziesiątej. Mimo to, od razu oglądaliśmy dalekiej skoki, bo rozpoczynający serię Pohjola poprawił się względem pierwszego treningu aż o sześć metrów (123 m).

Program zawodów w Ruce:

piątek, 29 listopada

18.00 - kwalifikacje

sobota, 30 listopada

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria

niedziela, 1 grudnia

14.45 - kwalifikacje

16.30 - pierwsza seria